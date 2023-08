Arranca agosto de 2023 con un espectáculo en el cielo nocturno. Hoy, en la noche de este martes, 1 de agosto, sale la primera Luna Llena del mes, la denominada Luna del Esturión. Al acabar agosto, el día 31, saldrá la Luna azul. El octavo mes tendrá dos Lunas Llenas, algo que llevaba tiempo sin pasar. Y dicen quienes creen en estas energías que la Luna Llena de agosto concede los deseos.

Para poder contemplar al detalle la belleza en el cielo, hay que encontrar un lugar alejado de los núcleos urbanos, en el que haya la menor interferencia lumínica posible. En el caso de la Región, la Cresta del Gallo, por ejemplo, aunque hay más lugares. No es necesario utilizar telescopios, ni ningún otro tipo de instrumento óptico. Y el móvil, mejor guardado.

El motivo del nombre

La primera superluna de agosto se llama así porque este mes era el más propicio para que las tribus nativas norteamericanas pescasen esturiones, que abundan en la región de los Grandes Lagos, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Las superlunas se producen cuando la órbita del satélite terrestre está en su perigeo, lo más cercana posible a nuestro planeta, y al mismo tiempo se halla en plenilunio -Luna llena-. Entonces se puede ver notablemente más brillante y grande de lo normal.

¿Dónde verla en la Región?

Es recomendable no usar el móvil para evitar que el brillo del teléfono afecte negativamente a la visión. Mírenla con los ojos, no es necesario que le intenten hacer fotos que luego ni se ven bien. Hay que buscar un lugar que permita resaltar la oscuridad del cielo y sin obstáculos para la vista, como edificios, árboles o montañas. En el caso de la Región de Murcia, hay varios sitios donde puede verse bien:

Venta Moya en Cartagena

En la carretera que va a El Portús, nada más salir de Canteras, está la Venta Moya, donde antes de existir el observatorio del Centro Juvenil se realizaban las observaciones del cielo. Se trata de una explanada completamente alejada del ruido y la contaminación lumínica.

La sierra de Murcia

Las zonas de El Rellano de Molina de Segura o la Cresta del Gallo son otros de los enclaves recomendados por los aficionados. También la sierra de Carrascoy es un buen lugar.

Inazares, en Moratalla

Esta población de Moratalla puede presumir de ser, según la NASA, el lugar de la Península Ibérica con el cielo más limpio. Por ello, Inazares se convierte en una gran opción para disfrutar de este fenómeno astronómico.

Rituales en plenilunio

Algunas culturas sostienen que la Luna Llena de agosto es un acontecimiento propicio para realizar rituales destinados a atraer el amor y la prosperidad financiera. Se piden tres deseos. Cuenta la leyenda que los concede todos, siempre, aunque tenga lista de espera. Las supersticiones hablan de rituales para atraer el dinero, el amor y la prosperidad en sí. Y todos coinciden en que, para hacerlos, hay que tener predisposición a llenarse de energía nueva y positiva, así como de eliminar todo pensamiento negativo.

Volviendo a los tres deseos, lo que se pida no puede interferir con el libre albedrío de otra persona ni ha de ser un daño. Desear algo que suponga un dolor o algo negativo no es un deseo bueno: por tanto, no será concedido. En el caso de la Comunidad murciana, quienes tienen la fortuna de que la noche les pille en la playa pueden pedirlos mientras se bañan en el mar.

Quienes creen en los rituales, hablan de uno, para atraer el amor que se ha popularizado en tiempos de Internet. Hay que hacer acopio de:

Un trozo de jengibre fresco.

Dos cucharadas de miel.

Un cristal de cuarzo rosa.

Un puñado de pétalos de rosa.

Dos velas rojas.

Después se trata de partir el jengibre por la mitad y, en un tarro de cristal, ponerlo junto al cuarzo rosa y bañarlos con la miel. Rodear el recipiente con los pétalos, prender las dos velas rojas y colocarlas en ambos lados del envase. En la cabeza, las esperanzas en el amor. Se dice que ha de hacerse durante la noche del 1 de agosto, mientras la Luna está en todo su esplendor.