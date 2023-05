El segundo fin de semana de mayo viene cargado de actividades culturales y festivas por toda la Región de Murcia. Si aún no tienes clara la agenda, te dejamos las pistas para disfrutar de este fin de semana y no perderte ni un plan.

Fiesta de los Mayos en Alhama

Alhama vuelve a vivir este fin de semana la fiesta de Los Mayos, declarada de Interés Turístico Nacional. Entre las actividades más destacadas, se encuentran el concierto de Canijo de Jerez, el XXII Alhama en Concierto Folk y el musical infantil Un Poco Loco. Los ciudadanos de Alhama y visitantes se vestirán con trajes de arlequín con rombos de colores y cascabeles, los ‘Corremayos’, para participar en los multitudinarios pasacalles y actividades que conforman el programa. En especial el de este día, ya que se espera la participación de cerca de 10.000 personas. Esta es la programación más destacada del fin de semana:

SÁBADO

10:30 h. Visita guiada en el TREN a las CRUCES inscritas al concurso. Se irán haciendo paradas para que las personas inscritas puedan bajar y ver la cruz. Salida desde la plaza del auditorio. Gratuito. Como las plazas son limitadas, se ruega que las personas interesadas se inscriban previamente en la oficina de Festejos, Casa de Cultura. Tel: 968 631 985.

De 15:00 a 18:00 h. Se inicia la plantada de LOS MAYOS en calles, plazas y jardines de Alhama de Murcia. Visítalos mientras los elaboran y disfruta de esta tradición. También los puedes recorrer por la tarde y durante toda la noche a pie.

18:30 h. Taller de MAQUILLAJE DE CORREMAYOS para niños/as. Lugar: plaza de la Constitución.

21:00 h. Presentación del CORREMAYO MAYOR DE LAS FIESTAS DE LOS MAYOS 2023. Este año ha sido elegida la PEÑA 'PASAJEROS AL TREN' de Alhama de Murcia. Lugar: Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Plaza de la Constitución.

21:15 h. Pasacalles de CORREMAYOS con el Grupo MALVARICHE. Concentración y salida en la plaza de la Constitución. Recorrido: avda. Constitución, La Feria, Corredera, San Francisco Javier, Constantino López, Colón, Ernest Lluch, Miguel Ángel Blanco y nuevo Recinto Ferial.

23:45 h. Concierto de los Mayos, con la actuación del CANIJO DE JEREZ. Lugar: Nuevo Recinto Ferial.

DOMINGO

PLANTADA DE TODOS LOS MAYOS en calles, plazas y jardines de Alhama de Murcia.

10:00 h. TREN DE LOS MAYOS. Visita a los lugares donde se encuentran plantados los Mayos. (Se realizarán varias salidas a lo largo del día, de 10:00 a 20:00 horas). Salida: avda. de la Constitución (plaza del auditorio). Precio: 1 euro.

10:30 h. RECEPCIÓN DE CUADRILLAS DEL ENCUENTRO DE LOS MAYOS. Visitarán los Mayos durante toda la mañana. Salida desde la plaza de la Constitución. Las cuadrillas participantes son: Cuadrilla de La Costera, Cuadrilla de El Berro, Cuadrilla de Aledo, Cuadrilla de Mula y Cuadrilla de La Albatalía-La Arboleja.

10:35 h. Pasacalles de CORREMAYOS, animado con la charanga de Alhama ‘Poyá-ves’ para visitar los Mayos. Concentración y salida: plaza de la Constitución. Durante el recorrido se entregarán tickets a los Corremayos participantes para tener preferencia en el reparto de la paella gigante.

17:00 h. ENCUENTRO DE CUADRILLAS DE LOS MAYOS.

El dúo humorístico, Faemino y Cansado, en Lorca

Según la tradición Kaon Lin de la bimilineraria cultura de China, el dios Kuan Lon, la única deidad que vive en una cantimplora, permite a un ser humano gozar de clarividencia catorce veces en una vida. Pues bien, esto a Faemino y Cansado les da igual esta tradición Kaon Lin, como otras, y sostienen que catorce son pocas y que ellos ya van por diecisiete.

Este nuevo espectáculo se puede definir como el más rupturista de su trayectoria. Galoparán sobre un caballo desbocado y se despojarán de cualquier pátina de cordura buscando despertar la sonrisa en los espectadores. El espectáculo comenzará en el Teatro Guerra de Lorca a las 21.00h de este viernes.

Concierto de El Jincho en Sala Mamba

'La Jinchomanía Movie Tour 2000 Jordan', tal y como ha bautizado el cantante a su nueva gira, llega este viernes a Sala Mamba, que abrirá sus puertas a las 21.00 horas para el concierto, que comenzará a las 22.00h. El año pasado, el cantante nacido en Orcasitas (Madrid), sacó a la luz 16 canciones que trasladó a distintos festivales y salas del país, y que también obtuvieron millones de visualizaciones en Youtube. Por tanto, quien quiera escuchar su música en la capital y formar parte de este tour, cuenta con la oportunidad perfecta para hacerlo.

Bassgame en Garaje Beat Club

BassGame, uno de los eventos de música electrónica más exitosos en la Región de Murcia, lleva tiempo agotando las entradas cada vez que organiza un nuevo acto. De hecho, ya se ha convertido en un fijo en el calendario de Garaje Beat Club, que acogerá un nuevo evento este sábado a las 01:00h. Sus 'lineups' han estado encabezados por lo más granado del panorama internacional de drum and bass. En esta ocasión presentan como cabeza de cartel a Amydgala, nacido en Barcelona de familia mexicana, y que está revolucionando el tekno de la manera más fresca e innovadora sin perder la esencia ravera. Sumado a esto, compartirá tablas con el valenciano Raúl B, máximo representante del colectivo 'Invaders'. Este evento ha sido nombrado como 'The culture of rave'.

Valeria Castro en el Teato Circo de Murcia

Este sábado a las 21.00h, la joven cantautora Valeria Castro, que posee una voz sensible, frágil y propicia para el escalofrío, actuará en el Teatro Circo. La artista comenzó a ser reconocida cuando Alejandro Sanz publicó en sus redes en el año 2017, una versión de una de sus canciones interpretadas por Valeria. Desde entonces, la joven nacida en La Palma inició su camino en los escenarios, publicando su primer EP titulado 'Chiquita', y lanzando hace poco su reciente álbum: 'Con cariño y con cuidado'. Con estos trabajos, Valeria, quien está casi graduada en Biotecnología, se ha convertido en una de las grandes promesas de la canción hispana.

Cruces de Mayo en Cartagena

Los del Río y Raya Real amenizarán las tardes del viernes y sábado de las Cruces de Mayo en Cartagena. Raya Real, el viernes a las 20:30 horas, y Los del Río, el sábado a las 19:30 horas, se subirán al escenario de la Plaza del Ayuntamiento, uno de los siete espacios en el centro de la ciudad en los que se sucederán las actuaciones musicales durante todo el fin de semana.

Así, los escenarios se ubicarán en las plazas San Francisco, Icue, Juan XXIII, del Rey, en los Juncos, la Cuesta de la Baronesa y la Plaza del Ayuntamiento. Estos espacios acogerán los conciertos de Filiu y Cía, Adrián Ruiz, Arte Payá, Canela en Rama, Aires de la Calle, Antonio Micol, Al Relente, Makito, Pablo Maca, Albaicar, el grupo folclórico de La Palma y la Escuela de baile de Ana López.

Además, las asociaciones de vecinos San Diego – Casco Antiguo y de Alameda – San Antón han programado distintas actividades en los escenarios ubicados en la Plaza de la Merced y en la Alameda de San Antón, respectivamente. Por otro lado, habrá hilo musical en las calles Honda, Palas, Jara y Aire.

Asimismo, las Cofradías California, Marraja y del Resucitado instalarán sus Cruces de Mayo, como vienen haciendo tradicionalmente, en las calles del Aire, Jara y Palas, al tiempo que la Federación de Carnaval se sumará a la celebración en las inmediaciones del Palacio Consistorial.