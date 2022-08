Para muchos el verano es sinónimo de tomar el sol y darse un baño en el mar y la Región de Murcia atesora una gran variedad de exquisitas playas. Pero, además de playas, nuestra Región ofrece un gran catálogo de pueblos que ofrecen piscinas naturales o pozas y que nos pueden hacer disfrutar de un verano de lo más completo.

Las aguas del río Segura han servido, desde tiempos primitivos, para la diversión y, sobre todo, para mitigar el calor. Desde Calasparra hasta Blanca, el Segura acoge a cientos de bañistas que prefieren utilizar las frescas aguas del río para hacer más llevaderos los tórridos veranos murcianos.

Si este verano quieres visitar alguna playa de agua dulce o poza, a continuación te dejamos un listado con los rincones de estas características que aguarda la Región.

Proximidades del Santuario de la Esperanza (Calasparra)

En Calasparra, junto al Santuario de la Esperanza, el río se rodea de una exuberante y amazónica vegetación. Las aguas cristalinas son la tónica de un lugar ideal para mitigar el calor.

El Gorgotón (Cieza)

En Cieza existen varias zonas donde el río acoge a los bañistas. El Gorgotón, en Almadenes, es, además, un lugar de aguas templadas donde un manantial mana desde el propio río. La Hoya García, el Río Muerto, La Presa, el Arenal y la Era son otras de las playas fluviales que se localizan en este municipio.

El Jarral (Abarán)

En Abarán, el Jarral es sin duda el sitio perfecto para combinar baño y diversión en el tobogán artificial de la presa.

Playa del Arenal y el Embarcadero (Blanca)

En Blanca, las mejores zonas de baño son la Playa del Arenal y el Embarcadero del Club de Piragüismo. También debajo del puente es un buen lugar y de escasa profundidad para darse un buen remojón en la bonita localidad de la Vega Alta.

Salto del Usero (Bullas)

Considerado como un pequeño oasis dentro del cerro del Castellar, este paraje sitúa a Bullas en el mapa de todos aquellos excursionistas que se dedican a coleccionar momentos increíbles en los rincones más hermosos de la región.

La estrella de este lugar es una hermosa poza, también conocida como 'vaera', rodeada por una cúpula natural que es atravesada por una cascada. El baño está permitido, aunque se prohíbe saltar a la poza desde los salientes.

Río Alhárable (Moratalla)

El pueblo de Moratalla es una buena opción si buscas baños de agua dulce. Las aguas del río Alhárabe son perfectas para un buen chapuzón. Desde el Camping La Puerta se puede acceder, pero también existe la opción de ir a los baños de Somogil, un poco más arriba y donde el baño es más tranquilo.

Fuente Caputa (Mula)

El paraje de Fuente Caputa cumple con todos los requisitos para convertirse en uno de los destinos preferidos de quienes busquen un lugar en plena naturaleza en el que disfrutar sus días de verano. Este enclave, situado en el municipio de Mula, se encuentra en las proximidades del Embalse de la Cierva, un lugar donde encontramos el letrero de ‘prohibido el baño’ pero al que también merece la pena acercarse por las preciosas vistas que regala.

Por suerte, en la poza de Fuente Caputa no solo está permitido remojarse sino que es cien por cien aconsejable. No importa si hemos accedido a través del manantial que alimenta a la Rambla de Perea y que llega hasta el río Mula, o si hemos decidido atravesar ese camino sin asfaltar de 2 km que nos deja en la parte inferior, casi a pie de poza; en cualquier caso el baño es apetecible y, sin embargo, muy poco codiciado quizá por la falta de conocimiento por parte de los que no son aledaños de la zona.