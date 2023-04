¿Cómo ha evolucionado el Certamen de Calidad de los Vinos DO Jumilla desde su origen hasta hoy?

El certamen de calidad nació hace 29 años cuando apenas se embotellaba el vino DOP Jumilla, y las bodegas se dedicaban sobre todo a la venta de vino a granel, que era lo que en ese momento les demandaban sus clientes. Precisamente, el objetivo de poner en marcha un concurso interno era darles mayor importancia y visibilidad a las botellas, a los nombres de las bodegas, sus marcas y al propio nombre de Jumilla, porque ya entonces el Consejo Regulador supo ver que lo necesario era impulsar el embotellado, que es donde está el verdadero valor añadido de un vino con denominación de origen y garantizar la calidad y el origen. En ese entonces, había apenas un par de categorías de tintos, ni siquiera existían todavía la de blancos, rosados o dulces. Y la mayoría de las muestras provenían de depósitos, eran vinos que aún no se había probado a embotellar. Y el certamen sirvió para eso, para estimular a las bodegas ganadoras y en general a las participantes, a embotellar sus vinos, a tomar como referencia a las bodegas que sí embotellaban y cuyos vinos gozaban de un mayor prestigio y por supuesto, mejores precios en el mercado. Y así, de un par de categorías y media docena de muestras hasta hoy, 8 categorías, 3 menciones especiales, y más de 150 muestras presentadas en 2023 de la mayoría de las bodegas de la DOP Jumilla.

Imagino, que del mismo modo que ha evolucionado el Certamen también lo han hecho los vinos de Jumilla... ¿En qué aspectos han mejorado desde su inicio?

En estos últimos 30 años hablamos de un verdadero cambio de paradigma en los vinos de la DOP Jumilla. Ya no es que la calidad sea mejor, si no que hoy los vinos reflejan muy bien el esmerado cuidado en la viña de los viticultores y las características que hacen única nuestra tierra, su clima, su suelo, su paisaje. Las bodegas trabajan para embotellar esa Jumilla y que los clientes la puedan disfrutar en cada sorbo.

¿Qué aspectos de los vinos son los más valorados por el comité de expertos catadores?

Cada año se valora más la elegancia y elaboración precisa de las bodegas. Con vinos donde la fruta y la frescura van ganando terreno a la barrica, son equilibrados, y en cualquier caso, esa barrica está cada vez mejor integrada. Algunos catadores son veteranos del Certamen y llevan catando 29 años, ellos mejor que nadie conocen la increíble evolución de Jumilla. Y los que se han ido incorporando y los nuevos de este año no dejan de asombrarse del alto nivel de los vinos que han catado, no solo los tintos, los cuales conocen mejor, también de los blancos y rosados, y muy especialmente, de los vinos dulces, que son los mejor puntuados año tras año, y que hacen brillar la Monastrell como ningún otro vino.

Los ayuntamientos de la D.O. Jumilla cada vez se implican más con el certamen... ¿Cuál va a ser su importancia en futuras ediciones?

Estamos muy contentos con su implicación. Su apoyo fortalece a la denominación, sobre todo teniendo en cuenta que la DOP Jumilla abarca dos Comunidades Autónomas y provincias distintas. Pero esta unión entre municipios y Consejo Regulador es beneficiosa para nuestra comarca, su promoción y proyección.

¿Qué características y cualidades definen a los vinos de la D.O. Jumilla?

Algunas ya las he mencionado más arriba, nuestros vinos son el reflejo de los increíbles viñedos de nuestra comarca. Del respeto por la naturaleza, con una agricultura tradicional no solo ecológica, si no que cuida los recursos naturales y se integra en el paisaje mejor que ningún otro cultivo. Son vinos con la personalidad que imprime nuestro clima tan duro, los suelos calizos, y el monte mediterráneo que rodea los viñedos.

¿Qué variedades de uva, además de la Monastrell, se cultivan en la D.O. Jumilla y qué tipo de vinos se elaboran con ellas?

A la Monastrell, auténtica reina de la DO por su perfecta adaptación al medio, la acompañan variedades tintas como la garnacha, la garnacha tintorera, syrah, y otras, las cuales se entienden muchas bien juntas y también por separado en vinos varietales deliciosos. En uvas blancas, la airén, moscatel o macabeo son las variedades autóctonas, que al igual en los vinos tintos, funcionan muy bien mezcladas con variedades que han venido de fuera, como la sauvignon blanc o chardonnay, o solas también brillan en elaboraciones especiales.

¿Qué retos y oportunidades tiene la D.O. Jumilla en el contexto actual del mercado vitivinícola nacional e internacional?

El principal reto es mejorar la rentabilidad de los viticultores, primer eslabón de la cadena. Para ello es imprescindible mejorar la también la comercialización del vino, posicionarlo mejor en españa y mercados actuales y abrir otros nuevos. Las oportunidades vienen de la mano de los consumidores, que buscan vinos no exclusivamente de las zonas más conocidas, españolas e internacionales, y ahí es donde la DOP Jumilla puede destacar con sus vinos de gran calidad y personalidad, con la Monastrell como embajadora, y acompañada otras variedades, poniendo de manifiesto que en sureste español también se hacen grandes vinos.

¿Qué acciones y proyectos está llevando a cabo la D.O. Jumilla para promocionar y difundir sus vinos entre los consumidores y los profesionales del sector?

La actividad es incesante, con acciones de marca muy novedosas como la última campaña Diálogos de Arte y Vino, donde de una forma muy creativa, unimos la viña y el vino con la gastronomía y distintas disciplinas artísticas. También estamos presentes en los principales eventos del sector, en España, Europa, Asia y America. Y organizamos eventos propios como catas y ponencias, para aumentar el conocimiento y prestigio de nuestros vinos. Además de múltiples colaboraciones con los medios de comunicación.

¿Qué consejos le daría a alguien que quiere iniciarse en el mundo de los vinos de la D.O. Jumilla?

Lo primero que le diría es que nuestros vinos son el fruto del esfuerzo de los viticultores y bodegas por valorar su tierra y que con orgullo elaboran vinos para el disfrute de todo el mundo, son complejos y apto para todos los públicos, desde los que se inician en el mundo del vino, hasta los mejores conocedores. Los vinos DOP Jumilla están hecho para disfrutar.