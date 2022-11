Desde este jueves (y hasta el 27 de noviembre) el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería alberga un 'oasis urbano' en el que se puede disfrutar de catas y de talleres de artesanía y otros para elaborar tapas. Todo ello mientras suena la buena música en directo. Este sábado esa tarea correrá a cargo de la murciana Road Ramos, que dará paso al jazz de Antonio Lizana el domingo. La semana que viene pasarán por el escenario del Jardín Cervezas Alhambras artistas de la talla de Alice Wonder. Además, la zona de restauración no será menos amena: los DJ's Norman Rialto, Pricktest, Kokian, Mar MG, Domingo No Surf, Dr. Wise y Jutxa Rodenas se encargarán de ello.

Efecto Pasillo y La Pegatina

No importa que llueva si quieres ver a Efecto Pasillo (aunque no parece que no caerá ni una gota). La banda y La Pegatina se han unido con el single Ahípamí, el origen del show Efecto Pegatina!, o lo que es lo mismo, el doble concierto de tres horas que tendrá lugar este sábado en el Auditorio Murcia Parque (21.00 horas). Buena vibra.

Ara Malikian

Parece que el violinista libanés le ha cogido el gustillo a actuar en la Región y que su público murciano no le falla, porque Ara Malikian vuelve a ofrecer un concierto este domingo (20.00 horas). Es la enésima vez que el instrumentista, conocido a nivel internacional por su virtuosismo, nos visita. Esta vez su música clásica en compañía el rock and roll sonará en el Auditorio El Batel de Cartagena.

Una tarde de cine

Son grandes nombres los que regresan a la gran pantalla: Alejandro González Iñárritu, Russel Crowe, Paco León o José Sacristán. Entre los estrenos de cartelera, respectivamente, están Bardo, La forja de un campeón, No mire a los ojos y 13 exorcismos. Esta última se inspira en el último caso documentado en España: un exorcismo practicado en 2014 a una joven de 17 años con trastornos psiquiátricos.

Una visita al pueblo más bonito de la Región de Murcia

Yawners

El pop noventero resonará este domingo a las 18 horas en la Sala Spectrum de Murcia con Yawners, el proyecto de Elena Nieto. Su acogida ha sido brutal en Estados Unidos, Japón y diferentes países de Europa.