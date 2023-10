Alfonso Carmona no sólo ha sido catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Murcia. Fue, entre otras cosas, presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes, fundador y presidente del Aula de Flamenco de la Universidad de Murcia. Actualmente, presidente de la Asociación de Amigos de los Museos (ASAMAC).

Tuve la suerte de trabajar con él durante más de 20 años en el Área de Estudios Árabes. Mi voz no basta para reflejar la figura del maestro, así que, con el permiso de mis colegas, utilizo las condolencias y muestras de afecto que han hecho en distintos foros para transmitir unas pinceladas de lo que supuso su persona, y del legado que nos ha dejado.

Alfonso era un académico íntegro e investigador incansable e intachable en todo lo que hacía. Sus publicaciones, más de una centena, son referente obligado en los ámbitos en los que investigó (derecho islámico, medievalismo, historia de Al-Andalus, historia de Murcia, entre otros). No daba nada por sentado o conocido, sino que replanteaba todo a la hora de preparar sus trabajos, con una minuciosidad y buen hacer que los hace perdurar en el tiempo.

Siempre veía el lado bueno de las cosas y no solía bloquearse ante las dificultades, era un sabio

Entre sus cualidades se pueden mencionar la capacidad para escuchar y el disfrutar de la vida, de su familia y sus amigos. Era muy elegante, en su apariencia, y en la forma en la que acostumbraba a resolver los conflictos. Siempre veía el lado bueno de las cosas y no solía bloquearse ante las dificultades. Era un sabio. Sin embargo, no se adueñaba de su saber, porque era muy humilde de espíritu, tolerante y paciente. Pese a todo su conocimiento, no era vanidoso.

Tenía otros intereses además del arabismo, como la arqueología, el flamenco, la naturaleza y la montaña, y más recientemente el cultivo de la oliva, en la que se hizo todo un experto.

Siempre era un placer estar con él, por su mirada serena de la vida, su sentido del humor, su forma ocurrente de contar las anécdotas. Afable, amable y generoso, de trato agradable y siempre con buenas palabras.

Queremos transmitir nuestras condolencias a su familia y amigos por esta gran perdida. Todos lo vamos a echar de menos.