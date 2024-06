Yolanda Díaz, 24 horas después de su dimisión: "No me voy, me quedo"

Poco más de 24 horas después de dimitir como líder del partido Sumar, Yolanda Díaz descarta cualquier duda sobre su continuidad como líder a todos los niveles. "No me voy, me quedo", ha asegurado. La dirigente ha justificado su paso atrás como una asunción de "responsabilidades" tras el fracaso electoral de las europeas, pero al mismo tiempo ha admitido que su dimisión es puramente estética, al defender que continuará en todos los espacios, también en la ejecutiva del partido que desde ya no lidera desde este lunes. La vicepresidenta segunda defiende además que ha dado un paso al lado "para ganar las próximas elecciones generales", abonando la tesis de que aspira a repetir como candidata de Sumar.

"A partir de ahora me van a ver ustedes haciendo lo que hoy estoy haciendo aquí, defender a los trabajadores en el mundo"; ha comenzado en declaraciones a medios desde Suiza la vicepresidenta segunda, que quiere recuperar su perfil presidenciable y mejorar su imagen después del fortísimo desgaste sufrido en la construcción fallida del partido Movimiento Sumar, que ha generado importantes tensiones con el resto de partidos y no ha conseguido desplegarse ni constituirse completamente, a la espera de una Asamblea Constituyente que se esperaba para otoño y que ahora queda en el aire.

"No me voy, me quedo. Me quedo dentro Sumar, y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo", ha defendido, después de asegurar que mantendrá también todas sus responsabilidades, en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados e incluyendo sub puesto en la cúpula del partido que ha dejado de liderar: "A los seguidores de Sumar les digo que tranquilidad. Yolanda Díaz sigue siendo parte de la ejecutiva de Sumar. Sigo formando parte del órgano de dirección de Sumar que se ha convocado este jueves", ha comenzado.

"Yolanda Díaz no se va, lo que ha hecho es política de la buena", ha destacado la vicepresidenta segunda del Gobierno, hablando de sí misma en tercera persona, antes de explicar su decisión de asumir responsabilidades para lograr el reconocimiento ciudadano. "Cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política hay que asumir responsabilidades, y la ciudadanía reconoce estos hechos", ha continuado.

Un reconocimiento social que Díaz busca, en último término, traducir en papeletas de unas elecciones generales a las que ya mira: "Ahora Sumar va a dar un trabajo tranquilo desde el jueves y hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales. Vamos a preservar el Gobierno, seguir dando pasos adelante y en las próximas generales, propiciar que sigamos teniendo un Gobierno de coalición progresista", ha insistido.