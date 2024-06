La Junta Electoral rechaza la denuncia del PSOE contra Hazte Oír por atacar a Pedro Sánchez y Begoña Gómez en campaña

Dos días después de las elecciones europeas, la Junta Electoral Provincial de Madrid ha desestimado la denuncia del PSOE contra la plataforma ultraconservadora Hazte Oír por una campaña de publicidad dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra su mujer, Begoña Gómez.

Los socialistas, que aseguran que la campaña tenía como "finalidad absolutamente evidente" el perjudicarles "electoralmente", se encuentran de esta forma con la desestimación de su denuncia por interferencia en los comicios porque, entre otras cosas, Hazte Oír no pedía el voto para ningún otro partido.

En la resolución, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, la Junta Electoral recuerda que el hecho de que las críticas se realicen "con mayor o menos vehemencia" o que "se utilice la imagen de quien no tiene cargo institucional, pero sí una dimensión pública que protagoniza hechos noticiosos", no puede ser incompatible con la libertad de expresión.

La organización, que es la misma que mantiene abierta una cruzada en los tribunales contra la esposa del presidente por presuntas irregularidades, emitió mensajes en la semana previa a los comicios del estilo "Begoña imputada, Sánchez dimite ya" o "Fango, fango y más fango" junto a una imagen editada de ambos en las que Hazte Oír coloca la cara de Sánchez y de su mujer en dos cerdos que se revuelcan en el barro.

Además, según explicó el PSOE en su denuncia original, la organización ultraconservadora utilizó calificativos contra el presidente del Gobierno como "torpe, engreído, corrupto, felón, falsario, ególatra, tirano, hipócrita, bocachancla, embustero y mezquino".

Influencia en el proceso electoral

Todo esto, sin embargo, no es suficiente para la Junta Electoral Provincial de Madrid, que, como explica en su auto, entiende que "de los mensajes utilizados por la asociación Hazte Oír se deduce que no se trata de captar votos a favor de una determinada opción política, sino simple exteriorización de unas críticas políticas". Eso sí, el organismo recuerda que su decisión es independiente de que las frases utilizadas "pudieran ser constitutivas de injurias o calumnias", lo que posibilita que el partido socialista pueda acudir a la justicia ordinaria.

"Es evidente que no estamos ante meros actos de opinión, en ejercicio del derecho fundamental que nos reconoce el artículo 20 de nuestra Constitución, sino ante un auténtica campaña pública y utilizando gran número de recursos (...) con la finalidad absolutamente evidente de perjudicar electoralmente al PSOE, al socialismo, y, por ende, a su Secretario General, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, (...) mediante la utilización de expresiones absolutamente negativas, deshumanizadoras, de desprestigio, e incluso difamadoras e injuriosas", señala el escrito del PSOE, firmado por el secretario de Organización, Santos Cerdán.

Sin embargo, en su resolución, la Junta Electoral incluye un voto particular que, a pesar de que pide que se estime en parte la reclamación del PSOE, reconoce también que "parece que no habría nada que reprochar a la Asociación Hazte Oír desde una perspectiva electoral, al menos respecto a la petición de dimisión del presidente del Gobierno, por cuanto, al no ser un partido político, de los mensajes que paseaba el camión por la ciudad de Madrid y que se colgaron en redes sociales, no existe un pronunciamiento explícitamente dirigido a pedir el voto a los ciudadanos para ninguna candidatura, aunque sí de forma negativa contra otra".