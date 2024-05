El caso Erial, visto para sentencia: Zaplana proclama su inocencia con versos de Sabina

La fase final del juicio del caso Erial, contra Eduardo Zaplana y otros once acusados más, en la que fiscalía y abogados de las defensas han leído sus informes definitivos, ha estado salpicada de referencias a canciones de Joaquín Sabina. Acidez y sarcasmo como herramienta para reforzar posiciones.

Aunque a lo largo de una veintena de intensas sesiones en la Audiencia de Valencia se han revelado algunos de los lujosos gustos y hábitos del expresident y exministro con el PP, no ha quedado acreditado si la discografía del cantautor jienense estaba o no en sus estantes, pero probablemente recuerde algunos de sus versos en las próximas semanas, mientras aguarda su destino, ahora ya en manos del tribunal.

Si bien el juicio ha sido más corto de lo previsto, este ha sido especialmente intenso gracias, en gran medida, al fulgurante ritmo planteado por el presidente de la Sección Cuarta, Pedro Castellano, y las maratonianas sesiones, planteadas sin apenas recesos.

No es habitual ver en estas macrocausas, especialmente complejas, sesiones de cerca de seis horas sin pausas, por lo que no ha sido un juicio apto para vejigas hiperactivas ni para fumadores compulsivos.

Con todo, el expresident de la Generalitat no ha faltado a una sola sesión pese a la dispensa concedida a los procesados en las primeras jornadas, por lo que pudo escuchar en directo cómo el fiscal -aludiendo a la relación de Zaplana con Juan Cotino- le dedicaba los mismos versos que en su día Sabina le dedicó al Dioni.

"Las mulatas, cuando son de bandera, confunden el corazón con la billetera", dijo el fiscal, Pablo Ponce, el pasado martes. La referencia pareció gustar en la sala, porque otros dos letrados echaron mano de los versos de Sabina.

El letrado de uno de los empresarios procesados, Robert Bataouche, recordó al tribunal que "no hay nostalgia peor que lo que nunca jamás sucedió" y el considerado intermediario de los diversos testaferros de Zaplana, Saturnino Suanzes, que se ha defendido a sí mismo, ha señalado: "Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena".

Estas estridencias, sin duda valiosas para las crónicas periodísticas, no habrán resultado de buen gusto para un político al que su entorno todavía mantiene el "don" pero que ha tenido que sentarse diariamente a un par de sillas de quienes hace pocos años eran dos de sus mejores amigos, hoy los mejores argumentos del fiscal.

También tuvo que atender Zaplana a un descarnado discurso del fiscal, que con gran elocuencia pero también de forma cruda y directa le dijo que se escondía "como un hurón", que no era propio de "personas reales" que acumulase tanto efectivo o que "necesitaba mucho dinero desde 1992", en alusión a las grabaciones del caso Naseiro.

El juicio arrancó con varapalos judiciales para la defensa de Zaplana, que no logró llevar el juicio a la Audiencia Nacional, ni anular los "papeles del sirio" -una pieza clave para entender esta causa- ni excluir el testimonio del testaferro uruguayo Fernando Belhot.

Y la cosa no remontó. A Zaplana le cantó las cuarenta -delante de todos los medios- una mujer a la puerta del juzgado por tratar de saltarse la cola y sus amigos le dejaron a los pies de los caballos. Se rompió el "pacto entre caballeros" del que hizo himno el cantante de Úbeda.

Han sido todas referencias al Sabina más clásico las elegidas por los letrados, aunque quedaban algunas otras, más modernas, que podrían haber encajado en el alegato de los acusados, quizá de los conformados: "Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad.