DIRECTO | Sánchez defiende la actividad de su mujer y apunta a un "pronto" archivo de su causa: "Es honesta, seria y responsable"

Pedro Sánchez ha convertido las explicaciones en el Congreso sobre las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez, en una denuncia de lo que denomina la "máquina del fango", sin entrar al detalle. Para el jefe del Ejecutivo no hay caso, ni por una supuesta intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa con dinero público ni tampoco por haber firmado cartas de recomendación a empresas que optaban a concursos públicos. "El juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ha dicho ya, hasta en dos ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo", ha señalado este miércoles en referencia a la compañía aérea. Asimismo, ha rebajado las cartas de recomendación a "declaraciones de interés" que no habrían sido tenidas en cuenta en la valoración de un concurso, "junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid".

Por todo ello, el jefe del Ejecutivo ha confiado en un "pronto" archivo de la investigación abierta contra su esposa porque se trata de "denuncias falsas" y “lo único que hay es fango”. El jefe del Ejecutivo ha concluido: "Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable".

Sánchez ha dedicado más tiempo a cargar contra el PP y Vox que a ofrecer información sobre su esposa, a la que un juez ha abierto diligencias previas por supuesto tráfico de influencias, a raíz una denuncia de la organización ultra Manos Limpias basada en recortes de prensa, algunos de ellos falsos, en un proceso que suscita muchas dudas y que el Ejecutivo considera una "pantomima". No solo por incluirlos dentro del engranaje de lo que denomina "máquina del fango". También, ha añadido en referencia al 'caso Gürtel', porque "quienes realizan tráfico de influencias son otros, y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma. Lo hacen con sobres con iniciales y fajos de billetes dentro".

Tras anunciar que el próximo martes España reconocerá al Estado palestino, como se preveía, Sánchez se ha centrado en la propagación de "bulos" contra el Gobierno. "Su mecanismo es sencillo. Consiste en financiar a pseudo-medios de comunicación digitales para que publiquen bulos, de los que luego se hacen eco los señores Feijóo y Abascal. Por último, esos bulos se convierten en acusaciones falsas a través de organizaciones ultraderechistas como Manos Limpias", ha asegurado, para concluir que lo que buscan es enturbiar el debate público y quebrar al Ejecutivo. Algo que, ha subrayado, no van a conseguir.

"Me atacan por presidir un Gobierno que sube el salario mínimo, que aprueba un impuesto a las grandes fortunas, que revaloriza las pensiones conforme al coste de la vida y refuerza la sanidad pública frente a sus ansias privatizadoras", ha insistido, señalando a un "círculo de poder que está detrás de los tabloides digitales, las organizaciones ultras y los partidos de la derecha y la ultraderecha".