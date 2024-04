El juez investiga en secreto quién infectó el teléfono de Aragonès con Pegasus

El juez de Barcelona Santiago García García, titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, ha abierto una pieza declarada secreta para indagar en una nueva línea de investigación sobre el espionaje al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a través de Pegasus, según las fuentes judiciales consultadas por El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial. Estas pesquisas se inician a través de una serie de peticiones de diligencias del abogado Andreu Van den Eynde, que ejerce la acusación particular en nombre del jefe del Ejecutivo catalán.

Del contenido de estas pruebas que se realizan en esa pieza separada y de su resultado únicamente tendrá conocimiento el juez y la fiscalía, y no la Abogacía del Estado, que ha reclamado el archivo de la imputación a la exdirectora del CNI, Paz Esteban. El magistrado instructor se le ha denegado y ahora el recurso, al que se ha sumado la fiscalía en los mismos términos, será resuelto por la Audiencia de Barcelona. El ministerio público sostiene que la infección del móvil de Aragonés con el programa informático Pegasus contó siempre con aval judicial.

De forma paralela a la apertura de esta pieza separada, el juez ha prorrogado por seis meses la investigación de la causa principal, y se está a la espera de si se realiza o no un informe pericial por parte de expertos policiales sobre el teléfono móvil de Aragonès. De esta manera se pretende certificar que el presidente fue espiado no solo con el aval judicial, sino también durante un espacio de tiempo en que este no estaba en vigor. Sin embargo, las pesquisas pueden dar un giro según el resultado de las diligencias que se realizarán en secreto.

Infectados con el mismo sistema

Y es que no solo el presidente catalán apuntó en su declaración judicial al CNI como el autor del espionaje a través de su teléfono móvil, sino que un nuevo informe encargado por las acusaciones particulares va en esa misma línea. Este dictamen señala que los móviles de decenas de independentistas espiados con Pegasus fueron infectados desde un único dominio de internet y desde la misma infraestructura informática.

En concreto, se trata de un análisis transversal que ha seguido el rastro de los SMS maliciosos que se enviaron a los móviles espiados (entre ellos el de Aragonès) para reclamar la atención de la víctima e invitarla a acceder a un determinado enlace de Internet que acababa infectando su dispositivo. Según el informe, en los casi un centenar de enlaces analizados, enviados entre los años 2015 y 2020, se usaron cinco dominios de internet para infectar los terminales, que nunca se solaparon, sino que se fueron sustituyendo a lo largo del tiempo y que eran utilizados por un único cliente de NSO. Los datos analizados, según la pericial, apuntan a que en los ataques se utilizó la misma infraestructura informática.

De hecho, el móvil del propio Aragonès fue infectado desde un dominio que también está vinculado a los ataques al teléfono de diputado de la CUP Carles Riera, uno de los casos de espionaje que han sido confirmados por los Mossos d'Esquadra a petición del juez instructor. El informe detalla además dos ataques con SMS maliciosos a sendos móviles de independentistas, en un plazo de apenas 24 horas. El nuevo análisis pericial permitiría relacionar entre sí las distintas investigaciones por el espionaje con Pegasus que están en curso en los juzgados de Barcelona.