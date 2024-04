La secretaria de Rodrigo Rato rompe a llorar en el juicio: "Es una situación que no logro superar"

La que fuera secretaria de Rodrigo Rato desde 1989 en el Partido Popular, en el Congreso, en el Gobierno y en Caja Madrid y Bankia, Teresa Arellano, ha roto a llorar esta mañana durante su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por el supuesto patrimonio oculto del exvicepresidente del Ejecutivo de José María Aznar.

A preguntas de su abogado, pues esta se ha negado a responder a las acusaciones, entre ellas a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía del Estado, Arellano ha explicado las consecuencias que según ella sufrió a raíz de su detención en 2015: "Me trasladaron a [la Comandancia de la Guardia Civil de] Tres Cantos (Madrid), donde permanecí dos noches en una celda, hasta que me pusieron delante de un juez instructor, porque estuve 30 minutos declarando y que no he vuelto a saber nada en ocho años y medio. Mi vida se acabó tanto profesional como personalmente, y lo lamento por favor señorías estar así, pero... es una situación que no logro superar", ha asegurado.

Dos millones

En su declaración ha negado haber intervenido en 2011 en la adjudicación por parte de Bankia de los contratos de publicidad bajo sospecha: "Yo no pertenezco a ningún órgano de decisión del banco", ha zanjado Arellano. En concreto, en el juicio se analiza si Rato y uno de sus supuestos testaferros, Alberto Portuondo, cobraron hasta dos millones de euros en comisiones por estas adjudicaciones.

En su declaración en el juicio, el propio Rodrigo Rato puso a Teresa Arellano como ejemplo de buen hacer profesional; en contraposición con la exjefa de comunicación de Bankia Pilar Trucios, que señaló al exvicepresidente del Gobierno como la persona que le ordenó contratar a las empresas que llevaron la publicidad de Bankia: "Teresa Arellano había sido jefa desde 1989 y eso suponía tratar con 170 diputados, senadores, etc, y nunca tuvimos un problema. Fue jefa de la secretaría económica, nunca tuvo ningún problema y jefa de secretaría de Bankia. Era una persona muy hábil en las relaciones humanas y muy inteligente, y no me había creado un problema en veintitantos años", zanjó Rato, que aseguró que por su parte Trucios era "muy vehemente muy emocional". También la acusó de culpabilizarle de estas decisiones como "venganza" tras haberla despedido.