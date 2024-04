El PSOE recupera Maracena un año después del secuestro de una edil entre acusaciones de corrupción

El PSOE ha recuperado este martes uno de sus principales bastiones en la provincia de Granada. El Ayuntamiento de Maracena, uno de los municipios más grandes del área metropolitana de la capital, vuelve a estar en manos de los socialistas tras una moción de censura que ha salido adelante en un pleno extraordinario en el que Carlos Porcel ha sido elegido nuevo alcalde de Maracena. Un hecho que se produce apenas diez meses después de que el PP lograra hacerse con este gobierno municipal en un contexto de polémica por las sombras de corrupción urbanística que todavía se ciernen sobre los socialistas.

El texto de la moción de censura justifica su fin por la “mala gestión” de “un alcalde incapaz e ineficiente” cuyo “revanchismo político ha sumido en el caos la corporación municipal”, “creando problema sobre problema” por su “baja catadura moral y política”. Los impulsores de la moción consideran que la gestión del Ayuntamiento en este último año ha estado marcada por “la falta de transparencia”, el empeoramiento de los servicios públicos que presta el Consistorio y los conflictos laborales.

Fuentes socialistas muestran su “satisfacción” por la recuperación de un municipio clave en la provincia, un importante nicho de votos que ha sido escenario del caso de Juana Rivas, quien recibió la asistencia del Centro de la Mujer de Maracena, y que durante años fue gobernado por el ahora secretario de Estrategia Territorial del PSOE de Andalucía, Noel López, que ha asistido al pleno de la moción de censura junto a otros miembros de su partido.

“Por fin se hace justicia” en Maracena, ha aseverado Noel López ante la toma de posesión de su compañero Carlos Porcel. “A lo largo de estos meses, cerca de un año, hemos visto cómo la derecha ha demostrado claramente la falta de escrúpulos”, ha apuntado el exalcalde. López ha arremetido contra el PP por su “utilización clara, política y rastrera, de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha dicho en referencia a la investigación que se mantiene abierta. Ante esta situación, el antiguo regidor ha recalcado que el PSOE tiene "máxima colaboración y tranquilidad" en cuanto a la gestión realizada en el Ayuntamiento de Maracena durante estos años

El PSOE recupera con una moción de censura la Alcaldía de Maracena. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA

Una tensa moción de censura

“El Ayuntamiento de Maracena se había convertido en un Ayuntamiento vacío, sin alma”, ha lamentado en su intervención durante el pleno extraordinario el ya alcalde socialista, Carlos Porcel: “Tenemos que dejar de hablar tanto los concejales y los alcaldes y nos tenemos que dedicar a trabajar”. “No vamos a volver nunca más a las tinieblas ni al temor”, ha aseverado: “Vamos a dejar ya de pelearnos, vamos a dejar ya el conflicto, porque la gente está cansada”.

El pleno ha transcurrido con normalidad democrática, cruces de acusaciones, aplausos, vítores, abucheos y momentos de tensión, como el protagonizado por el alcalde saliente durante su intervención. “Si usted a mí no me deja hablar, pillo, me levanto y me voy”, ha espetado a la presidenta del pleno durante un discurso en el que ha arremetido contra los socialistas: “Vas a poner de alcalde a una persona que ha llevado a la ruina a Maracena”. “Vais a entrar a gobernar con personas que vienen con una mochila…”. “Y volveré”, ha concluido Pérez.

El cambio de signo político en el Ayuntamiento de Maracena ha sido posible gracias al acuerdo de los socialistas con los tres concejales de Izquierda Unida, y el de la edil de Maracena Conecta, Amabel Adarve, una figura clave en este proceso. Su apoyo aupó a los populares hace un año y le permitió acceder al gobierno municipal, pero el paulatino apoyo de la edil a los grupos de la oposición ha derivado en esta moción de censura. Durante su intervención en el pleno de este martes, Adarve ha justificado su decisión por la intromisión y las “presiones” de sus compañeros de gobierno en sus funciones como edil: “Nadie puede decirme que soy desleal, he avisado muchas veces”.

Pleno del Ayuntamiento de Maracena donde se ha debatido la moción de censura. / EP

Secuestro y sombras de corrupción

En el origen de la polémica se sitúa el escándalo que protagonizó la bancada socialista hace alrededor de un año. Fue en febrero de 2023 cuando Maracena captó el foco mediático nacional por el secuestro de la concejal socialista Vanessa Romero por parte de la pareja de la alcaldesa en ese momento, Berta Linares. El secreto de sumario se mantuvo durante más de dos meses, hasta tres días antes de las elecciones municipales de mayo.

A pesar de la polémica, el PSOE consiguió ganar las elecciones, pero no con los suficientes votos como para revalidar el gobierno municipal que había conservado durante 16 años, manteniendo el poder en un municipio clave en la provincia granadina. Con el apoyo de Vox, Quiero Maracena y Maracena Conecta, fue el PP quien logró hacerse con el bastón de mando de un Ayuntamiento que ha tenido al frente al popular Julio Pérez.

Para los socialistas, el levantamiento del secreto de sumario a tres días de los comicios y sus consecuencias suponen un caso de lawfare, pues consideran que el resultado electoral y el hecho de que los tres cargos político investigados hayan resultado finalmente absueltos es la evidencia de la injerencia de la administración judicial en este asunto.

La Guardia Civil mantiene la investigación

La resolución de los tribunales ante este asunto no ha sido aceptada por los populares, que mantienen las acusaciones de presunta corrupción contra los socialistas. El anterior equipo de gobierno del PP ha recurrido a la Guardia Civil para que se investigue la gestión de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Maracena desde 2007 hasta 2023, destacando los contratos sanitarios celebrados en 2020 en el contexto de la pandemia del coronavirus.

A esta primera denuncia, formulada el lunes de la pasada semana, se sumó otra más el pasado jueves, cuando el Consistorio puso en conocimiento de la Guardia Civil las presuntas irregularidades en la construcción con sobrecostes del teatro municipal y la concesión de 340 licencias de primera ocupación de viviendas, supuestamente, contraviniendo la normativa, de acuerdo con la versión aportada por el gobierno de PP, Vox y Quiero Maracena.

Tras sus denuncias, la Unidad Operativa de la Policía Judicial (UOPJ), a través de su Equipo de Delitos contra la Administración, ordenó al Ayuntamiento de Maracena a que salvaguarde los expedientes urbanísticos denunciados por los partidos que conformaban hasta ahora el equipo de gobierno local. Tras recibir el pasado viernes esta notificación de la Guardia Civil, el ya exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento Miguel Ángel Fernández ordenó el precinto del despacho del arquitecto municipal.