Rueda justifica los cambios en la Xunta: “El deber es buscar la excelencia”

La nueva Xunta de Galicia funciona ya al 100%. Pasadas las nueve de la mañana, los doce conselleiros -cuatro debutantes- tomaron posesión de su cargo para luego participar en el Consello del Ejecutivo. El jefe del mismo, Alfonso Rueda, les puso la tarea de “superar a los gobiernos anteriores” como muestra de que Galicia avanza y justificó los

. “El deber es buscar la excelencia”, alegó.

Rueda presidió el acto solemne de jura o promesa del cargo en el pazo de Raxoi, enfrente de la Catedral de Santiago. Allí comparecieron todos los integrantes del Gobierno, con las caras nuevas de José López (que asume Cultura, Lingua e Xuventude), María Martínez Allegue (Vivenda e Promoción das Infraestructuras), Antonio Gómez Caamaño (Sanidade) y María José Gómez (Medio Rural).

Continúan Diego Calvo (Presidencia, Xustiza e Deportes), Ángeles Vázquez (Medio Ambiente e Cambio Climático), Román Rodríguez (Educación, Ciencia, Universidades e FP), Fabiola García (Política Social e Igualdade), José González (Emprego, Comercio e Emigración) María Jesús Lorenzana (Economía e Industria), Miguel Corgos (Facenda e Administración Pública) y Alfonso Villares (Mar).

Una de las decisiones de mayor calado es la eliminación de las dos vicepresidencias que ostentaban Calvo y Vázquez, dotando así a la Xunta de un carácter más presidencialista.

Rueda agradeció a los recién llegados haber aceptado el ofrecimiento para formar parte del Ejecutivo con el objetivo de que “Galicia avance”.

Tuvo palabras de agradecimiento no solo para los debutantes, sino también para los salientes Ethel Vázquez (que ya forma parte de la Mesa del Parlamento) y Julio García Comesaña y Elena Rivo, que dejan Sanidade y Emprego, respectivamente. Esta última fue la única que no asistió. Además, Rueda pidió cerrar filas a los suyos: "Somos un grupo de amigos, no luchamos entre nosotros".

Agradecimiento de Comesaña

Por su parte, Julio García Comesaña aprovechó el acto para agradecer la oportunidad dada para "servir a Galicia". "Solo puedo agradecer la inmensa oportunidad, para un niño de Vigo que escuchaba la radio y oía hablar de los conselleiros, la oportunidad de llegar a estar en este lugar y tener el inmenso honor de servir a Galicia", ha señalado.

Comesaña en su despedida como conselleiro, esta mañana. / E. P.

Comesaña ha destacado "una vida entera" de entrega a la sanidad pública, "con aciertos y errores", en la que ha trabajado siempre por "mejorar la sanidad pública". Un objetivo que, según ha dicho, está seguro que otros perseguirán de forma clara.

Dicho esto, ha agradecido la labor de todos los trabajadores de la sanidad pública, así como de las asociaciones de pacientes, de los sindicatos, de las sociedades científicas y los colegios profesionales. Además, también ha citado a las fuerzas políticas que trabajan, tanto dentro como fuera del Parlamento, para mejorar la vida de los gallegos.

En un discurso en el que ha tenido un agradecimiento especial a la labor de los regidores, se ha referido también a los equipos que acompañan a los conselleiros y a todos los trabajadores que facilitan la labor de los integrantes del Ejecutivo, así como a los medios de comunicación.

El exconselleiro ha recordado que esta legislatura estuvo marcada por la pandemia de la covid-19, de la que, conforme ha indicado, la Administración de la Xunta ha podido salir "orgullosa" por ser la comunidad que antes "salió", "adaptándose a partir de ahí a todos los problemas reales" de Galicia, como la "falta de médicos".