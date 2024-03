El PP, tras hablar Rovira del referéndum: "Sánchez vuelve a activar el 'procés'"

El comentario de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA este fin de semana sobre que ERC ya está "hablando del referéndum" de independencia con el PSOE no ha sorprendido en el PP. Aunque el partido socialista asegura que es falso que estén negociando ninguna consulta, los conservadores se creen las palabras de la dirigente independentista y concluyen que ese aviso de Rovira demuestra que Pedro Sánchez, con su estrategia de reconciliación con el independentismo, ha "activado" de nuevo el 'procés' en Catalunya.

"Ya dijimos que esta ley de amnistía no va a ser suficiente para saciar las ansias independentistas, como no lo fueron los indultos, como no lo fue la rebaja de los delitos de malversación, como no lo fue la eliminación del delito de sedición. Nada es suficiente porque el objetivo político del independentismo es alcanzar la independencia de Catalunya", ha clamado Borja Sémper, portavoz del PP tras la reunión del comité de dirección. En la rueda de prensa habitual, Sémper ha abordado el asunto en su intervención inicial insistiendo en que "la política española" dependa lo que digan Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o "una fugada de la justicia desde Ginebra", en referencia a Rovira. "Estamos asistiendo a la vuelta al punto cero, al inicio del proceso independentista. El Estado de Derecho y la sociedad catalana desactivaron el 'procés' [en 2017] y Sánchez lo vuelve a activar", ha concluido.

Para Sémper, la debilidad parlamentaria de Sánchez esta legislatura, en la que necesita del apoyo de Junts y ERC en el Congreso, le hace olvidarse de los "intereses de los españoles". Según el portavoz de los populares, "cualquier respuesta" que dé el Estado "va a resultar insuficiente" para los soberanistas. Los independentistas, ha continuado, "no mienten" y explican "cuál es su hoja de ruta y lo que van a hacer". Al aviso de Rovira como ejemplo de su tesis ha sumado también Sémper las palabras de Junqueras de este mismo lunes sobre que el líder de ERC organizaría otro referéndum de independencia aunque supusiera volver a la cárcel.