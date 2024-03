El Gobierno no cerrará acuerdos de Presupuestos con sus socios hasta atar el apoyo de Junts

El Gobierno ultima el proyecto de Presupuestos para 2024 con la vista puesta en llevarlo al Congreso este mes de marzo. En Moncloa se muestran convencidos de que “habrá acuerdo” con sus socios de investidura, pero todas las precauciones son pocas ante la estrategia de Junts de llevar las negociaciones al límite. Por eso, evitarán cerrar pactos con el resto de socios parlamentarios hasta no tener atado el apoyo de los posconvergentes. En cambio, sí se dará el primer paso de aprobar las cuentas en el Consejo de Ministros al verse con la garantía de que no serán tumbadas a la primera de cambio con una enmienda a la totalidad. “Tienen actitud de diálogo y negociación”, explican fuentes de Moncloa sobre los negociadores del partido de Carles Puigdemont para concluir que “no nos dicen que vayan a votar que no”.

Los socialistas relativizan la advertencia del expresident, tras desbloquearse la amnistía, sobre que "lo que corresponde es negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los Presupuestos al reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación". "Están en su derecho a decir lo que quieran. La vía unilateral no está en la Constitución y el diálogo es la mejor de las convivencias", replican fuentes del Ejecutivo. Con todo, son conscientes de que las negociaciones no serán fáciles para obtener los votos que permitan su aprobación definitiva y de ahí que no vayan a precipitar los acuerdos con otros socios parlamentarios hasta avanzar las negociaciones con los posconvergentes.

Los responsables de negociar los Presupuestos con Junts reconocen en privado que el desbloqueo de la amnistía está vinculado a la aprobación de las cuentas públicas. Con todo, deberán encajar las reivindicaciones de Junts y del resto de socios para sacarlas adelante. "Cada ley es singular y hay negociaciones, pero estamos convencidos de que habrá Presupuestos", concluyen desde el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se mostraba optimista este viernes sobre el horizonte presupuestario con el que dar estabilidad al Gobierno y garantizar una legislatura larga. “El objetivo del Gobierno de España es claro, queremos aprobar los presupuestos generales del Estado en el año 2024 y queremos aprobar también los del año 2025 y aspiramos a aprobar los del año 2026. En definitiva, hay Gobierno para rato porque vamos a hacer muchas cosas durante estos próximos cuatro años en el ámbito de la convivencia, del empleo y de los derechos sociales”, aseguraba durante una comparecencia ante los medios junto al presidente del Chile, Gabriel Boric, donde concluyó la gira institucional que también lo llevó a visitar Brasil.

"Cuanto antes"

El Gobierno había dejado en un cajón los presupuestos a la espera de aprobar la ley de amnistía para poder contar con garantías. Ahora, con los actuales presupuestos prorrogados y una larga tramitación por delante, la intención es presentarlos “cuanto antes” para recuperar el tiempo perdido por el retraso en la aprobación de la medida para dar carpetazo judicial al ‘procés’. Una urgencia que vienen repitiendo durante las últimas horas en el seno del Gobierno y subrayó también el jefe del Ejecutivo en su comparecencia. “Espero que cuanto antes podamos presentar ese proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros y enviarlo a las Cortes Generales”, aseguró sin especificar fecha.

Los distintos departamentos están haciendo todavía "ajustes" con Hacienda, pero se espera tener listo el proyecto a partir de la siguiente semana. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero avanzan que no tienen margen para llevarlo ya al próximo Consejo de Ministros, pero no se cierran a que pueda hacerse en la semana del 18 de marzo. Bien en una reunión ordinaria o extraordinaria. Eso sí, quieren apuntalar lo máximo posible las negociaciones para contar con un preacuerdo que les garantice agilizar luego los trámites. Por el momento, insisten en que “hay buena actitud negociadora”.

Superar la zozobra

Para los socialistas es fundamental poner rumbo a los Presupuestos para comenzar a desplegar su programa político en medio del cerco por el caso Koldo y la desafección que señalan todas las encuestas por acuerdos con los independentistas como el de la amnistía. Retomar la iniciativa tras semanas de zozobra y a la defensiva por el primer gran caso de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a Moncloa en 2018 con una moción de censura justificada en la regeneración política.

“Vamos a seguir dialogando para poder aprobar lo más pronto posible unos Presupuestos que nos permitan seguir cimentando el proyecto de país de este Gobierno”, explicaba este viernes la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario por motivo del 8-M. Precisamente, su departamento es uno de los que aumentarán el presupuesto para incrementar las partidas sociales, como en becas o clases de refuerzo.

En materia de vivienda, la apuesta por aumentar la inversión es también clara tras crear un ministerio propio con las competencias que antes se incluían en la cartera de Transportes. Según los cálculos de los socialistas, durante los próximos años está previsto el despliegue de más de 14.300 millones de euros para desarrollar un total de 184.000 viviendas a precio asequible. Asimismo, en materia de dependencia desde el Ejecutivo aseguran que se aumentarán los recursos, fundamentalmente a través de las comunidades autónomas.