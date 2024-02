¿Quiénes conforman el Grupo Mixto al que se ha adscrito el exministro Ábalos?

En el parlamento de España, se denomina Grupo Mixto a un grupo parlamentario formado por todos los diputados que no cumplen los requisitos esenciales para formar un grupo parlamentario propio, según la Constitución española, la ley española, o el reglamento interno del parlamento. No se integran en el Grupo Mixto los parlamentarios electos que han sido expulsados de su partido o han salido de él. Éstos pasan a denominarse parlamentarios o diputados no adscritos; quedan relegados a un papel marginal, supeditado a la generosidad de la Mesa.

Este no es el caso del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, el ahora diputado del grupo mixto José Luis Ábalos, quien mantendrá su acta de diputado para “defender su honorabilidad”, como ha confirmado públicamente, por lo que se integrará en el Grupo Mixto, fuera de la disciplina de los socialistas.

El exministro ha subrayado en una comparecencia ante los medios que se defenderá “hasta las últimas consecuencias”, tras recriminar la falta de respaldo del partido, al que dijo haber contribuido para llevarlo a Moncloa, por privársele de su defensa.

Muchas de las iniciativas y discusiones parlamentarias se tramitan a través de los grupos parlamentarios, por lo que tiene mucha importancia la capacidad o no de una formación de formar un grupo parlamentario propio. El grupo mixto asume la capacidad de esos diputados minoritarios para canalizar sus iniciativas. A pesar de las limitaciones, en general el Grupo Mixto disfruta las mismas posibilidades de intervención en las labores de la Cámara que los otros grupos parlamentarios.

Tras provocar una crisis política en el PSOE con su marcha al Grupo Mixto, renunciando a dejar el acta, como le pidió su partido para asumir “responsabilidades políticas” por el caso Koldo, el exministro ha garantizado a sus excompañeros que seguirán contando con su voto.

Tras su anuncio, el propio Ábalos se ha dirigido al Registro del Congreso para cumplimentar su salida del Grupo Parlamentario Socialista e integrarse en el Grupo Mixto, cada vez más nutrido tras la ruptura de Podemos y Sumar.

El Grupo Mixto está formado en la actualidad por ocho diputados. Además de Ábalos, se integran en él Ione Belarra Urteaga (Sumar), Alberto Catalán Higueras (UPN), Néstor Rego Candamil (BNG), Javier Sánchez Serna (Sumar), Noemí Santana Perera (Sumar), Cristina Valido García (Coalición Canaria), y Martina Velarde Gómez (Sumar).