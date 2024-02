La Fiscalía recurre el archivo del ahorcamiento del muñeco de Sánchez por ser un ataque "personal" e "ideológico"

La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido ante la jueza Concepción Jerez el archivo de la causa por el apaleamiento de un muñeco con la figura de Pedro Sánchez en los aledaños de la sede del Partido Socialista en Ferraz. Lo ha hecho, explica el Ministerio Público, porque considera que se trata de un ataque “personal” dirigido contra en el presidente del Gobierno y una serie de acciones “que han tenido como objeto menospreciar, amedrentar y vilipendiar a la persona de este último, no encontrándose amparados por el derecho a la libertad de expresión”.

En el recurso de reforma, dado a conocer este jueves, pide a la titular del Juzgado de Instrucción número 26 que revoque a su auto inicial dicte una nueva resolución que implique nuevas diligencias, concretamente, que reclame a la Policía que identifique a los responsables de la elaboración y colocación del muñeco, entre otras diligencias.

Los hechos se produjeron en Nochevieja y se enmarcan dentro de las protestas convocadas ante la sede del PSOE en Madrid por la amnistía y contra el Gobierno. De hecho, el juzgado en cuestión consideró que las personas que acudieron al evento estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión y que se produjeron dentro de un ambiente festivo.

Amenazas graves

Sin embargo, para la Fiscalía los hechos denunciados, “sin perjuicio de su calificación jurídica definitiva”, podrían ser constitutivos de unas amenazas graves, concurriendo la agravante de discriminación por razón de ideología. En ese sentido, arguye que del examen de las actuaciones podría apreciarse que no se trata “únicamente” de unas meras amenazas, “porque además constituirían un claro y manifiesto ataque al principio de igualdad y no discriminación”, al ser llevada a cabo la acción por no aceptar la ideología de la víctima y del colectivo al que representa.

"Hay que quemar Ferraz"

La elección del lugar, la sede del partido socialista, y los lemas proferidos, 'Hay que quemar Ferraz', sustentarían la teoría defendida por el Ministerio Público de que se trata de una acción motivada por la ideología política del presidente.

El hecho, además, de que el apaleamiento del muñeco se produjera como colofón a una serie de semanas con protestas organizadas en las calles del centro de Madrid indicaría que no se trata de una acción "espontánea" fruto de ese ambiente festivo, sino que la preparación y elaboración del mismo implican cierta planificación. Por ejemplo, destaca la Fiscalía de Madrid, que se tuvo en cuenta el largo de la soga alrededor del cuello del muñeco para que pudiera ser colgado de un semáforo.