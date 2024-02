El Senado rechaza usar el catalán en todos los debates y mantiene sus restricciones

Sortear el muro que supone la mayoría absoluta del PP en el Senado resulta casi imposible. Aun así, el resto de formaciones no dejan de intentarlo. Buena prueba de ello ha sido el intento y fracaso de Junts este miércoles al impulsar en el pleno una reforma del reglamento para que las lenguas cooficiales se pudieran emplear en cualquier debate de la Cámara Alta y en el registro de documentos. La intención de los posconvergentes era equipar la situación a la que está vigente en el Congreso desde septiembre. El PP, obviamente, lo ha rechazado.

Actualmente, el catalán, el euskera y el galego se pueden emplear en las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas y en la defensa de mociones -iniciativas no legislativas- en el pleno del Senado. Nunca para hablar de una ley o para preguntar al Gobierno, como se puede hacer ya en la Cámara Baja. Estas limitaciones han quedado patentes cuando el portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries, ha iniciado la defensa de su iniciativa en catalán:

-Venimos a defender esta proposición de reforma del reglamento y se da la casualidad que nos toca hacerlo hoy, 21 de febrero, Día de la Lengua Materna, y da la casualidad y que este Senado, el que llaman la Cámara Territorial…- arrancó Cleries en catalán.

-Senador Cleries, le rogaría que haga uso del castellano, si es usted tan amable -le interrumpió el presidente del Senado, Pedro Rollán.

-Es verdad, que aún no está aprobada esta… -respondía Cleries con sorna.

-Le ha salido bien. Era lo apropiado. Es la vida -bromeó Rollán.

Las razones

Pero más allá de estos chascarrillos, Cleries ha denunciado que no le dejen hablar en su lengua materna y que esta es una "buena razón" para querer independizarse de España. También ha recordado que el Congreso ha avanzado en esta materia mucho más que el Senado hace apenas unos meses. Justo esa concesión del PSOE en la Cámara Baja es la que ha esgrimo el senador del PP Alfonso Serrano para defender el 'no' de su formación. Según ha dicho, "no hay que tratar de contentar a quienes no se van a contentar nunca" y, sobre los independentistas, ha criticado que "exigen, se victimizan, obtienen y vuelven otra vez a la casilla de salida".

Además, ha recordado que los catalanes tienen la suerte de poder hablar dos lenguas y que, por ello, no se entiende que no quieran preguntar en el pleno a un ministro en castellano cuando es el idioma que utilizan para hablar en los pasillos de la Cámara. Bajo este argumento, los 144 diputados del PP, los tres de Vox y el único parlamentario de UPN han votado en contra de la iniciativa. El resto de formaciones, 110 senadores, a favor.

Tampoco ha salido aprobada la contrapropuesta que Vox registró para, más allá de negar los nuevos cambios, planteaban revertir aquellas modificaciones que se hicieron hace ya décadas. En concreto, proponían que los senadores estén "obligados a utilizar el español en el ejercicio de su actividad parlamentaria" y derogar el resto de avances. Desde el primero, en 1996, que solo permitía al presidente del Senado usar las tres lenguas en la sesión constitutiva, como las dos reformas posteriores que abrían la posibilidad al resto de parlamentarios de manera restrictiva.