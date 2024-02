La Oficina Anticorrupción ya avisó de irregularidades en la compra de mascarillas en Baleares durante la etapa de Armengol

El caso Ábalos y las mordidas en contratos de mascarillas que está investigando la Fiscalía ha salpicado de lleno a Balears, algo sobre lo que ya puso el foco la Oficina Anticorrupción durante el Govern de Francina Armengol. En este sentido, el organismo investigó la compra que realizó el IB-Salut en 2020 por valor de 3,7 millones de euros a una empresa cuyo administrador único ha sido investigado por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil por un presunto caso de corrupción ligado al soborno de funcionarios. Así lo reveló el informe elaborado por la Oficina de Lucha contra la Corrupción que dirigía en su momento Jaume Far, sobre las compras de urgencia realizadas por el Govern al inicio de la pandemia de la covid-19.

Se trata de la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L que también firmó varios contratos con el ministerio de Sanidad por valor de 44 millones de euros y en el año 2018 solo contaba con 4 empleados, según las pesquisas de Anticorrupción. Esta empresa tiene a otra mercantil de administrador único: Purdey Investiment S.L. No obstante, el máximo responsable de esta última sociedad es José Ángel Escorial Senante. Según relata el informe elaborado por Jaume Far, Escorial Senante en 2008 era administrador de Delta Advisory and Management Services Limited, y de Arce Investment Consulting Límited, así como de Malta Capital. El informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares también reveló que los dirigentes de este entramado de empresas que suministraron al Govern aparecen en el caso de los denominados “Papeles de Panamá” con dos sociedades offshore en Malta.

El Govern le compró a Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas S.L un total de 1,4 millones de mascarillas FFP2, a 2,5 euros cada una, el pasado 29 de abril. Era en plena primera ola de la pandemia y el material sanitario escaseaba en todo el mundo. En este sentido, el digital Vozpopuli realizó varias informaciones al respecto de estas sociedades y apuntan que es el «proveedor habitual de Ábalos», en referencia al ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. No obstante, finalmente el informe de la Oficina Anticorrupción concluyó que no se habrían producido irregularidades en este sentido.

El informe de la Oficina de Lucha contra la Corrupción cuestionaba que, si bien a raíz de la urgencia y el estado de alarma se podía comprar sin expediente de contratación, «se deberían haber establecido algunos mecanismos de control adaptados específicamente para supervisar la contratación y la adquisición pública». El directo de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, explicó a este periódico que "el objetivo del informe sobre las contrataciones sanitarias, precisamente es el de evitar que se contrate con piratas, tal y como han advertido numerosos organismos internacionales".

La Oficina Anticorrupción, clausurada por el PP

Cabe recordar que la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Baleares, encargada de estudiar dichas irregularidades en la compra de mascarillas, fue clausurada de forma inmediata por parte del Partido Popular de Marga Prohens con el apoyo de Vox. En este sentido, los populares denunciaron que se trataba de "una oficina partidista" que actuaba a favor de los intereses del partido socialista.