El fiscal atribuye al 'dos' de Fernández Díaz los delitos de "encubrimiento" y "obstrucción a la justicia" por presionar al abogado de Bárcenas

La Fiscalía Anticorrución atribuye Francisco Martínez, el ex número dos del Ministerio del Interio de Jorge Fernández Díaz, la presunta autoría de los delitos de encubrimiento y obstrucción a la Justicia en relación al operativo parapolicial que desplegó en 2013 y 2014 el comisario jubilado José Manuel Villarejo para tratar de presionar al exjuez Javier Gómez de Liaño, que entonces liderara como abogado defensor de Luis Bárcenas su estrategia de tirar de la manta y reconocer la existencia de una caja 'b' con la que el PP pagaba sobresueldos a sus altos cargos.

En este sentido, el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, en un escrito de 1 de febrero remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, recuerda que hay que tener en cuenta "no sólo el momento procesal en que se encuentra la presente pieza separada [número 36] sino, además, su incontestable conexión con la pieza separada número 7 [caso Kitchen] , en la que se ha acordado ya la apertura de juicio oral", y en la que Francisco Martínez y Villarejo son dos de los procesados.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Manuel García Castellón a reabrir la pieza separada número 36 del caso Tándem o Villarejo en la que se investigaba si "personas vinculadas al Partido Popular" encargaron unos "servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Luis Bárcenas, imputado en un procedimiento penal, y a su abogado defensor en ese procedimiento, Javier Gómez de Liaño, que pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesen difundir datos comprometedores para ese partido".

Informaba a Francisco Martínez

Las agendas y las grabaciones evidencian que Villarejo comunicó a Francisco Martínez que iba a tratar de determinar si Gómez de Liaño, como le había advertido un abogado, disponía en Suiza de dinero al margen del fisco español. Y para tratar de obtener esta información, siempre según las notas y los audios, el clan policial se puso en contacto con el preso rusogeorgiano Zakhar Kalashov, quien había contratado a este exjuez como abogado, que siempre ha negado haber escondido dinero en Suiza.

Acto del PP al que acudieron, entre otros, Francisco Martínez, Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal. / EFE

El que se reunió con este interno no fue Villarejo, según se desprende de estas pruebas incluidas en el sumario del caso Tándem, sino que el agente enviado habría sido el inspector jefe de Policía José Ángel Fuentes Gago, una decisión de la que también fue alertado Francisco Martínez.

No está prescrito

Por otra parte, en el mencionado escrito de 1 de febrero, el fiscal De Rivas Verdes-Montenegro rechaza la reclamación del abogado de Martínez de que se considere que los hechos investigados están prescritos: "No es éste el momento adecuado para pronunciarse sobre la prescripción. Primero porque, como se dice, no están debidamente concretados los hechos objeto de investigación ni, con ello, su calificación jurídica. Y, segundo, porque la eventual conexión de la presente pieza con la pieza separada número 7 [Kitchen] no permite calcular en este momento con la precisión necesaria [...], no pudiendo valorarse, en consecuencia, si ha transcurrido el lapso de tiempo necesario para que opere el instituto de la prescripción".

Tanto Francisco Martínez como el que fuera número dos de la Policía Eugenio Pino están citados a declarar como investigados este martes en la Audiencia Nacional por las presiones contra Gómez de Liaño. También están imputados en esta causa los abogados José Aliste y José Luis Moreno Cela; los empresarios Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro; así como el ciudadano kosovar Halit Sahitaj.