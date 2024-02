García Ortiz admite que Interior no les comunicó el fin de la unidad de élite antinarcos de la Guardia Civil

Álvaro García Ortiz está estrenando su reelección al frente de la Fiscalía General del Estado con una labor que trata de ser pedagógica en la que quiere explicar y justificar en persona los aspectos más conflictivos del ministerio público: el dictamen con el que defenderá si hay o no terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, después de que 12 de 15 fiscales apreciasen indicios de ese delito y solo uno menos entendiera que eran suficientes para imputar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En la entrevista concedida este martes a Onda Cero, García Ortiz ha explicado los términos en que se pronunciará de forma definitiva la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y ha abordado también la lucha contra el narcotráfico, de máxima actualidad después de que el viernes dos guardias civiles murieran al ser embestida su embarcación por una narcolancha que les pasó por encima en Barbate (Cádiz).

El fiscal general ha defendido la colaboración existente entre las fuerzas de seguridad y los fiscales, porque "todo operativo policial tiene un correlato fiscal y después judicial. Solo así funciona una buena cadena, en este caso, una buena cadena de persecución del delito", afirmó. No obstante, ha admitido que el Ministerio del Interior no comunicó el ministerio público la desaparición de la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur, que estaba destinada a combatir al narco en Andalucía.

No ha querido responder a si fue un error del ministro Fernando Grande-Marlaska. En la Memoria de la Fiscalía de 2022 se señaló que la desaparición de esa unidad tuvo como consecuencia que disminuyeran las incautaciones de droga. No obstante, fuentes de Interior subrayaron que "no se ha desactivado ningún organismo de coordinación desde que se inició el plan del Estrecho", ya que los 150 agentes de refuerzo que estaban en OCON-Sur en 2018 -cuando la creó Grande-Marlaska- pasaron hace unos meses a formar parte de las plantillas de las comandancias de la zona y, además, existe un centro de coordinación e inteligencia que responde a las siglas de CRAIN, informa Europa Press.

En su opinión, el problema del narcotráfico es "pluridimensional" y común a toda España. "Solo las medidas restrictivas, represivas, no acaban con un problema de salud pública en el que hay factores sociales, económicos, personales y de salud pública en medio de todo", añadió. En este sentido, recordó que la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que sea la Audiencia Nacional la que asuma los casos graves de narcotráfico, era una propuesta del ministerio público.

Lamentó que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal sea "del siglo XIX", lo que hace que no sea "el mejor instrumento" para combatir modernas formas de criminalidad.

Tsunami Democràtic

En cuanto a la polémica suscitada en torno al caso Tsunami Democràtic, el fiscal general hizo alguna defensa del informe que realizará Sánchez Conde que son cuando menos soprendentes. García Ortiz aseguró que "la fiscalía del Tribunal Supremo no está por encima de la de la Audiencia Nacional", pese a que de la primera forma parte la cúpula fiscal, que contribuye a marcar el criterio que deben seguir todos los tribunales, ya que son los que tienen la última palabra en la interposición de recursos de casación.

También restó importancia al hecho de que de 15 fiscales, 12 vieran indicios de terrorismo y que pese a esa abrumadora mayoría solo se tenga en cuenta que los dos fiscales jefe de Penal de la sección primera manifestaron contradicciones. Es decir, uno era uno de los tres que no apreciaban indicios de terrorismo y el otro, de los 12. La fiscalía no funciona de forma "asamblearia", aseguró García Ortiz.

A partir de la discrepancia entre Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa se decidió que el dictamen que el ministerio público elevará a la Sala Segunda para que esta asuma o rechace la exposición razonada remitida por el juez Manuel García Castellón lo redactará la teniente fiscal del Supremo. "Es importante que la dejemos trabajar a gusto, que haga su dictamen, que haga sus conclusiones, y evidentemente yo las tengo que conocer", explicó. Para ello, puede recabar el material que estime necesario, como el solicitado a los fiscales partidarios de apreciar terrorismo en las actuaciones.