La sección cuarta de la Audiencia de València ha decidido suspender el juicio a Eduardo Zaplana tras presentar un escrito de suspensión justificado en la enfermedad padecida por su letrado. Como ha defendido el Fiscal Anticorrupción, que ha apoyado la decisión, "Zaplana no tiene representacion letrada y no es posible inicar el juicio oral, por lo que solicitamos la suspensión del procedimiento sin iniciar cuestiones previas fijando unas nuevas fechas". Al no oponerse ningún abogado de los quince acusados, el tribunal ha decidido acordar la suspensión del juicio hasta el próximo 21 de marzo.

Nueve años de instrucción El juicio se celebrarla nueve años después de que el Juzgado de Instrucción 8 abriera las diligencias previas 3568/2015, el 16 de noviembre de 2015, que derivaron en la detención de Eduardo Zaplana y sus más directos colaboradores el 22 de mayo de 2018. Y el posterior ingreso en prisión provisional del exministro de Trabajo, junto a sus dos amigos y presuntos testaferros (Joaquín Barceló y Francisco Grau), hasta que los tres fueron puestos en libertad provisional. No por motivos de salud, sino por el ingreso en la cuenta del Juzgado de Instrucción 8 de València de 6.734.026,1 euros, procedentes de supuestas mordidas y entregados por su presunto testaferro uruguayo, Fernando Belhot . Sólo cuando el Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción confirmaron el ingreso de este dinero en la cuenta bancaria del juzgado decretaron la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat y sus dos presuntos testaferros, el 7 de febrero de 2019. Diecinueve años de cárcel Tras nueve años de instrucción, el Fiscal Anticorrupción solicita 19 años de cárcel para Zaplana por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las ITV y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Junto a Zaplana y Olivas también están acusados por la Fiscalía Anticorrupción los dos presuntos testaferros y el círculo íntimo de confianza del exministro (su secretaria, su jefe de gabinete, la exdiputada Elvira Suanzes) además de los hermanos Vicente y Juan Cotino Escrivá, entre otros. La causa se archivo para el expresidente de las Corts, Juan Cotino, y tío de los dos empresarios, tras su fallecimiento por covid-19 el 13 de abril de 2020 cuando estaba siendo juzgado en la pieza de la Gürtel de la visita del papa (que se saldó con condenas para todos los acusados). Desde el entorno de Zaplana se insiste en la inocencia del expresidente de la Generalitat y el hecho de que nunca ha tenido dinero en el extranjero, según su versión. Una inocencia que podrá demostrar cuando se celebren las vistas y por fin declare. Desde que fue detenido en 2018, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción. Además, su estrategia de defensa pasa por intentar tumbar la hoja de ruta que inició la causa (los «papeles del sirio»), derribar la la declaración de su presunto testaferro uruguayo, Fernando Belhot o alegar que no existen pruebas documentales directas que lo impliquen ya que todo está a nombre de su presunto testaferro y amigo, Joaquín Barceló "Pachano". Además de solicitar que el juicio se celebre en la Audiencia Nacional.