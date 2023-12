"No seré yo quien me califique como alcalde, pero sí diré que, para un alcalde no hay mejor oposición que ustedes; y en eso incluyo Vox", ha afirmado el alcalde madrileño, José Luis Martinez-Almeida, durante una de sus intervenciones en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid celebrado este viernes. Una frase que bien podría condensar cómo se ha desenvuelto hasta la fecha el primer mandato con mayoría absoluta del regidor popular al frente de la ciudad, de cuyos primeros seis meses ha hecho balance esta jornada.

Tras sacar adelante en solitario los Presupuestos municipales para 2024, el alcalde madrileño ha sometido a control de la cámara el arranque de su gestión al frente de un Ayuntamiento que, según el propio Almeida, se encuentra “en su mejor momento de la historia” frente a las predicciones “apocalípticas” de la oposición. Al filo de las 12 de la mañana, el primer edil se ha subido al estrado para glosar los éxitos e hitos alcanzados por su equipo de Gobierno en este semestre, además de celebrar que el Ejecutivo municipal ya no esté sujeto al “bloqueo” y “boicoteo” de Vox después de revalidar su gestión anterior con la mayoría absoluta obtenida el pasado 28 de mayo. Entre otras cuestiones, Almeida ha recordado que en 2024 se pondrán en marcha proyectos como el soterramiento de la A-5 o el cubrimiento de la M-30 a su paso por Ventas, y ha contrapuesto, una vez más, la gestión de su Gobierno municipal con el de Manuela Carmena (Ahora Madrid) en materia de equipamientos, un campo en el que su Ejecutivo, ha dicho, ya tiene en marcha 44, mientras que el de Carmena logró 17. La izquierda y Vox despliegan su argumentario habitual La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) ha publicado este viernes la lista de sus 12 candidatas a palabra del año 2023, en la que se incluyen términos como 'amnistía', 'guerra', 'polarización', 'fentanilo' o 'humanitario'. Si la frase del inicio sirve para resumir el quid de la cuestión de la presente legislatura, esta selección, aderezada con otras como "Pedro Sánchez", "árboles" y "ETA", podría representar casi a la perfección la escaleta del resto de la sesión plenaria. Entre los varios argumentos enarbolados contra el Gobierno de Almeida, la izquierda ha centrado sus reproches en dos temas candentes: la tala de árboles en Arganzuela y Comillas por las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, y el creciente problema de acceso a la vivienda en la capital. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha hecho especial énfasis en la cuestión de la vivienda y ha vuelto a insistir en que el alcalde “no tiene ideas, ni proyecto ni ambición”. En una línea semejante, la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, ha acusado a Almeida de haberse olvidado de Madrid porque en realidad "lo que le gusta es la política nacional, pero su partido sigue sin contar con usted”; además de criticar largo y tendido el "arboricidio" que se está llevando a cabo. Vox, por su parte, ha basado su postura en reprobar a Almeida por sus "promesas incumplidas". “Señor alcalde, ahora debería decir: después de estos momentos de publicidad y propaganda institucional a cargo de los vecinos, continuamos el pleno”, ha comenzado su portavoz, Javier Ortega Smith, que ha sido el primero en intervenir tras el discurso incial. Seguidamente, Smith ha enumerado algunas promesas electorales incumplidas por el regidor popular y le ha afeado su tendencia a hablar más de Pedro Sánchez y de Manuela Carmena que de su gestión de Madrid. Almeida cambia de rumbo en el homenaje a Israel Entre alegatos y posturas más o menos ya vistos, el Pleno de este viernes también ha arrojado algunas novedades. Una de las más destacadas es el cambio de rumbo adoptado por Almeida en relación al homenaje a Israel tras el revés del rechazo de los Cronistas de la Villa. Interpelado al respecto por Maestre, para quien el alcalde “quiere usar la ciudad de Madrid para blanquear un genocidio”, este ha respondido afirmando que su Gobierno va a "asumir" el criterio de los Cronistas. De esta forma, el Ayuntamiento no va a conceder este reconocimiento al pueblo de Israel, como había decidido hacer el PP con el apoyo de Vox, y en su lugar va a proponer dar la Medalla de Madrid a la comunidad judía residente en la capital. “Como dije en su momento, Madrid no renuncia a hacer un homenaje al pueblo judío. Por eso, el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid va a proponer la concesión de la Medalla de la Ciudad de Madrid a la comunidad judía de Madrid”, ha expuesto Almeida, antes de reprochar a Maestre la “ligereza” con la que habla “del término genocidio” para referirse a “lo que está pasando en la Franja de Gaza”, algo que “solo obedece a su antisemitismo”, ha afirmado el regidor, que ha concluido espetando: “¿Sabe lo que fue un genocidio? El Holocausto”. Continuando con los reconocimientos, el Consistorio va a iniciar los trámites para conceder la Medalla de Madrid al Cuerpo de Policía Nacional (CNP). Así se ha aprobado en el Pleno de este viernes con el apoyo de PP y Vox a una propuesta de este último, y el rechazo de Más Madrid y del PSOE-M, que ha votado a favor en determinados puntos pero ha expresado su ‘no’ en otros.