El Congreso de los Diputados pondrá en marcha este martes toda la maquinaria parlamentaria para tramitar la ley de amnistía. Un camino no exento de obstáculos, sobre todo los que pondrán el PP y Vox. Este lunes ERC, uno de los partidos que pactó la ley con el PSOE, ha criticado los "sabotajes" que intenta la derecha y la extrema derecha contra la norma, pero también ha advertido que no descarta presentar enmiendas para mejorarla. Unas enmiendas que el PSOE ve con recelo.

Desde que la ley se presentó en sociedad, ERC mostró alguna objeción contra su contenido al considerar que existía el peligro de que los procesados por el Tsunami Democràtic y los CDR quedaran fuera de este amnistía. Son las causas sobre las que sobrevuela el delito de terrorismo, y los republicanos temen que la norma no las blinde lo suficiente para poderse acoger a la exoneración.

La portavoz de los republicanos, Raquel Sans, ha explicado este lunes que su partido se sigue reservando "la posibilidad de presentar enmiendas siempre y cuando puedan prosperar". Eso sí, ha vuelto a apelar a la "máxima discreción" para no revelar ni un detalle sobre qué dirección podrían tomar estas enmiendas. "No cerramos la puerta pero no tenemos ahora mismo las enmiendas por presentar", ha dicho.

El PSOE, en cambio, hace una aproximación distinta a esta cuestión. La semana pasada fuentes socialistas rechazaban la interpretación de los republicanos y advertían de que solo aceptarían retoques "técnicos". Su posición es que la ley está bien hecha y no anticipa los problemas que sí ve Esquerra.

Recurso en el Senado

Al margen de estas dos interpretaciones distintas, este lunes Esquerra ha cargado contra la decisión del PP de impulsar que el Senado pida informes sobre la amnistía al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal. Para los republicanos no solo no está justificado, sino que es un "intento de sabotaje".

Para combatir esta maniobra de los populares, ERC ha presentado una petición de reconsideración ante la mesa del Senado -el órgano director de la Cámara Alta- para rechazar los informes que pide el PP. Es un movimiento condenado al fracaso, ya que los populares tiene la mayoría para vetarlo, pero ERC quiere mostrar así su oposición al "boicot" que intenta el partido de Feijóo. "Allá donde ellos ponen obstáculos, nosotros ponemos política", ha concluido.