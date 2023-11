El 12 de diciembre la oficialidad del catalán volverá a estar encima de la mesa de los Estados miembros de la Unión Europea. La consellera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha pedido este martes al Gobierno "la máxima ambición" y la "máxima exigencia" para poder desencallar esta cuestión. Sin embargo, la Generalitat es consciente de que hay la posibilidad de que aún no se tome una decisión final ese día y por eso ya está haciendo algunos movimientos.

Desde Seúl, donde se encuentra de viaje institucional con el president Pere Aragonès, la consellera ha explicado que la Generalitat ha iniciado ya "aproximaciones con Bélgica" sobre el asunto del catalán. Lo ha hecho ella personalmente. Es este el país elegido porque a partir de enero tendrá la presidencia del Consejo de la Unión Europea en sustitución de España. Como la Generalitat contempla que la oficialidad del catalán no se desencalle este diciembre -"Es posible", ha dicho Serret- ha considerado que ya debe abrir la vía belga por esta cüestión.

Serret no ha querido detallar a qué nivel porque quiere preservar la identidad de sus interlocutores. La Generalitat mantiene que ha tenido "interlocución con todos los Estados" de la UE por el tema del catalán, pero no quiere revelar estas identidades para no poner el foco a los países porque, al fin y al cabo, son quienes deberán tomar una decisión final sobre el tema.

Precisamente este martes, la consellera y el president se han reunido en Seúl con la embajadora de la UE en Corea del Sur, María Castillo. La Generalitat lo explica como una nueva evidencia de cómo están "intensificando las relaciones con la Unión Europea" para "coordinar y compartir estrategias en materia de acción exterior". La consellera ya se vio con el embajador de la UE en Túnez y hará lo mismo en los próximos días con el de Japón.

En el caso de Corea, la Generalitat y la embajada europea han detectado varios ámbitos que son prioritarios para las relaciones Corea-UE como son la transición digital verde, el multilateralismo, la movilidad de los estudiantes, la política industrial o la gestión de las emergencias.