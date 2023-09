El PSOE ha votado este jueves en contra de la moción presentada por el PP en el Ayuntamiento de Madrid en favor de la iguadad de los españoles y contra la amnistía. La portavoz socialista, Reyes Maroto, ha justificado que su partido "siempre estuvo en la Constitución y en su cumplimiento", pero ese verbo utilizado en pasado ha servido al alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, para echarle en cara a la dirigente socialista que eso no es lo que hace ahora su partido: "Efectivamente, el PSOE estuvo en la Constitución, el partido sanchista no lo está".

Sin mucha sorpresa, la moción en contra la amnistía que se ha debatido este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a mostrar que no hay movimiento entre los bloques. El PP ha logrado el apoyo de Vox en esta iniciativa que se repetirá en otros municipios españoles y parlamentos autonómicos en los próximos días, y PSOE y Más Madrid la han rechazado. El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, lleva semanas argumentando que no se puede debatir sobre algo que aún no existe, aludiendo a la falta de un texto sobre el que pronunciarse, y anticipaba que no habría sorpresas entre los concejales y diputados de su formación. Así ha sido, el cierre de filas ha sido total y no ha habido ni siquiera despistes, como en la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

"Madrid vota no al supremacismo independentista catalán", decía el alcalde al inicio de su intervención, rotundo y satisfecho de poner voz a esta moción. Almeida ha reprochado a los partidos de la izquierda que se pronuncien no en favor de la reconciliación sino a favor de un gobierno progresista sin importar, en su opinión, el coste que eso tiene. "Están dispuestos a pactar con quienes llaman bestias con forma humana geneticamente inferiores a los españoles? Tantas tragaderas tienen?".