El líder del PPCV, Carlos Mazón será investido hoy como president de la Generalitat Valenciana. El acto ha empezado con un minuto de silencio para recordar el 26 aniversario del secuestro y asesinato de ETA a Miguel Ángel Blanco.

Mazón abre la sesión con su discurso como candidato que le llevará al final de la jornada a ser investido presidente de la Generalitat gracias a los votos del PP y de Vox, con quien los conservadores gobernarán en coalición. El presidente de los populares valencianos logrará los apoyos necesarios en la primera votación, donde si no hay sorpresas recibirá 53 votos, los 40 del PP y los 13 de Vox.

Sus primera intervención en la tribuna de las Corts, en la que ha intercalado el valenciano y el castellano, ha destacado la capacidad de pactos con los partidos que conforman las Corts; el primero, el acuerdo de gobierno con Vox por el que le ha dado las gracias; el segundo, por un pacto con Compromís para lograr la "pluralidad" en la Mesa del parlamento y un tercero con el 'president' de la Generalitat saliente, Ximo Puig, para un "traspaso de poderes ejemplar" que blinde las inversiones.

Primeras medidas de gobierno

"Esta investidura será un cambio de ciclo ampliamente demandado", ha expresado Mazón antes de iniciar a desgranar las primeras medidas de su gobierno que irán destinadas a "solucionar los problemas que tiene el sistema sanitario: reducir listas de espera, eliminar colapso atención primaria y dignificar profesional sanitario". Asimismo, ha anunciado que el "requisito lingüístico encubierto pasará a la historia".

También ha anunciado en Educación permitir la "libertad de elección de centro y lengua" así como medidas para la gratuidad de los 0 a 3 años. "Implantaremos con libertad de centro la gratuidad de la educación de los 0 a 3 años", ha indicado el candidato a la Presidencia de la Generalitat al tiempo que ha llamado a "acabar con la ideología en las aulas de nuestros hijos".

Mazón ha hablado también de impuestos. "Una de las prioridades del futuro Consell es rebajar el tramo autonómico de IRPF a todos y prioritariamente a las clases medias y bajas", ha indicado el líder 'popular' quien ha señalado que como primera medida del futuro Consell será la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones "para todos". "Nunca más volveremos a pagar dos veces por el esfuerzo y el sacrificio de una vida", ha indicado.

Tasa turística y agua

En la misma línea ha anunciado la "derogación inmediata de la tasa turística" (que todavía no había entrado en vigor después de haber sido aprobada en las Corts el año pasado con una moratoria hasta 2024) al señalar que no se le puede poner "palos en las ruedas" al turismo, un sector muy competitivo, "en el que se gana o se pierde".

"Voy a dejarme la piel porque mi tierra tenga el agua que merece, necesita y clama mi tierra", ha indicado por su parte respecto a la reivindicación del trasvase Tajo-Segura. "Yo no me abstendré cuando se nos quite el agua que merecemos, ni ahora ni nunca", ha indicado al tiempo de señalar que "rigor, justicia, reivindicación, unidad de todos y firmeza" serán los "pilares por los que discurrirá la acción del futuro gobierno de la Generalitat".

Mención a la violencia machista

También ha dejado un mensaje directo a Vox al hablar directamente de "violencia machista" como "una de las principales lacras de la sociedad". "En nuestra comunidad tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas", ha dicho mostrando la lucha contra la violencia machista aunque integrándola dentro de otros tipos de violencia.

A raíz de esto, ha anunciado que las competencias de Igualdad "tendrá el rango de Vicepresidencia y que además coordinará todas las políticas transversales en materia de igualdad del Consell". Asimismo, ha señalado que el futuro Consell "desarrollará políticas que garanticen que nadie se pueda sentir amenazado por elegir a quién ama o por nacer donde nació", en otro mensaje a sus socios de gobierno.

Asimismo, ha anunciado su compromiso de aprobar una nueva ley de Señas de Identidad del pueblo de la Comunitat Valenciana que será "para todos e integradora" y que el nuevo gobierno "eliminará todas las ayudas a aquellos que nos quieran imponer els països catalans". "Se ha acabado", ha dicho, en uno de los puntos en los que los aplausos de la bancada de la derecha ha sido más intensos. "Tenemos personalidad propia porque somos españoles y valencianos, castellonenses o alicantinos", ha dicho.

El pleno se solventará en una sola jornada pero podría prolongarse hasta bien entrada la tarde. Después de Mazón han de intervenir todos los grupos, de mayor a menor, con la excepción del PP, que será el último en debatir con el candidato de su grupo.