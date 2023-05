El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado este lunes el adelanto electoral y ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, altura de miras para echar a Pedro Sánchez de Moncloa y derogar sus políticas, así como para negociar los pactos tras los comicios autonómicos y municipales de este domingo.

"Hoy no es día de exigencias, sino de mano tendida a un partido el PP que es quien tiene que decidir si está dispuesto a construir una alternativa o seguir otro camino", ha dicho Abascal en una rueda de prensa después de la reunión en la que el Comité Ejecutivo Nacional del partido ha analizado sus "extraordinarios" resultados del 28M.

El líder de Vox ha incidido en la necesidad de saber si en las negociaciones con el PP van a contar al otro lado "con respeto, altura de miras y patriotismo" y se ha negado a hablar en estos momentos de "exigencias" o "ultimátum".

Ha insistido en que su objetivo es acabar con las políticas de la izquierda tanto a nivel autonómico y municipal como nacional y, por eso, ha considerado que el adelanto de las generales al próximo 23 de julio es la "única noticia positiva" que ha dado Sánchez en cuatro años de gobierno y que responde exclusivamente a un interés personal del presidente del Gobierno.

Se ha mostrado convencido de que los "magníficos" resultados de Vox este domingo no solo consolidan de forma "clarísima e incontestable" el proyecto de su partido, sino que además confirma la posibilidad de alternativa en toda España.

"Esa alternativa existirá -ha asegurado- y la habrá donde las otras fuerzas estén dispuesta a hablar con nosotros con respeto, responsabilidad y patriotismo", elementos que considera "más necesarios que nunca teniendo en cuenta el adelanto electoral para cerrar una de las etapas más negaras de la historia de España".

Para Abascal, construir esa alternativa es un "deber" y ha asegurado que se van a entregar "en cuerpo y alma" para cumplir con esa obligación.

Según ha señalado, los equipos de negociación del PP y Vox ya se han puesto en contacto y en los próximos días hablarán sus líderes, unas conversaciones que en el caso de los de Abascal serán dirigidas desde Bambú, sede del partido.

En este sentido, ha asegurado que en lo que dependa de Vox no habrá gobiernos de izquierdas, pero ha precisado que esa posibilidad no está solo en manos de su partido y ha reiterad su mensaje de la campaña electoral de que no aceptarán chantajes ni darán sus apoyos gratis.

Sí se ha mostrado dispuesto a dar la vicepresidencia a Feijóo si gana el 23 de julio y, en caso contrario, le tenderá la mano con el objetivo de derogar las políticas de Sánchez, no de ocupar un sillón del Consejo de Ministros.

"Nuestro discurso es muy claro y aquí estamos para quien quiera sumarse al carro", ha concluido.

En el mismo sentido, su secretario general, ha destacado que lo que toca ahora es derogar las políticas "sin medias tintas".