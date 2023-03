El portavoz de campaña del PP nacional, Borja Sémper, ha desautorizado este lunes la cena de la presidenta del partido en Baleares, Marga Prohens, junto a miembros de su cúpula el pasado viernes en el restaurante La Finca Sa Vinya de Sencelles —un lugar discreto y apartado que actualmente aparece como cerrado en internet— con José María Rodríguez, el exdirigente de la formación y número dos de Jaume Matas que fue condenado a 3,5 años de cárcel por el caso Over, según adelantó este fin de semana 'OkDiario' y ha podido confirmar Diario de Mallorca, del grupo Prensa Ibérica. "Lo que tengo entendido es que nuestros compañeros de ahí han reconocido que no era la mejor de las decisiones, algo a lo que me adhiero", asegura Sémper.

Según ha podido saber este diario, la reunión tuvo lugar para consensuar las ideas de listas de primera y segunda línea al ayuntamiento de Palma, en la que se plantea incluir a personas de confianza de Rodríguez. Desde la cúpula del PP lo niegan. Hay que tener en cuenta que el exconseller tejió una red de influencias que le permitió consolidar una estructura de poder y movilización muy potente después de tener el control total del partido en Palma, por lo que esta comida demuestra la gran influencia que sigue teniendo el exdirigente 'popular' en el partido de Marga Prohens. En la cena estuvieron presentes, además de Prohens, unas cincuenta personas entre las que se encontraban el candidato al ayuntamiento de Palma, Jaime Martínez; el diputado autonómico y pareja de la líder del PP, Javi Bonet; la secretaria general del PP en Baleares, Sandra Fernández, o la mano derecha de Rodríguez, Paco Frau. Asimismo, en los últimos días muchos afiliados han mostrado su indignación e, incluso, algunos reconocen que están "alucinados" con la vuelta de Rodríguez porque puede perjudicar de forma importante al partido. Sémper ha declarado ante los medios que "lo que tengo entendido" es que la cúpula del PP había rectificado sobre este encuentro, aunque el partido no se ha pronunciado en ningún momento en estos términos. El portavoz de los 'populares' en el Parlament, Toni Costa, ha asegurado que se trató de una "comida privada e informal que no tiene ninguna otra trascendencia" y ha calificado el encuentro de "normal y corriente". Rodríguez fue condenado en 2019 por la Audiencia Provincial de Palma por un delito de prevaricación en concurso con malversación de caudales y falsedad en el marco del caso Over, una trama creada por el PP de Jaume Matas para pagar la campaña electoral de 2003 que le llevó al Consolat con dinero negro y diversos contratos públicos. Rodríguez recurrió al Supremo la sentencia de la Audiencia para buscar su absolución o una rebaja de la condena que le evitara su entrada en prisión. Sin embargo, el alto tribunal ha desestimado las alegaciones planteadas por su defensa tales como una supuesta vulneración de su derecho a la presunción de inocencia o la excesiva cuantía de los años de condena por el delito de falsedad. Asimismo, se le impone el pago de las costas del proceso. En aquel juicio de 2019 la Audiencia condenó al propio Matas a dos años y medio de prisión. Identificado como jefe de la trama, fue sin embargo sentenciado a una pena menor a la de Rodríguez al confesar las acusaciones de prevaricación, malversación y fraude. Con todo, el expresidente pudo conmutar la pena por el pago de una multa.