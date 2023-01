El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, se ha encarado con el empresario Francisco Correa al finalizar la tercera sesión del juicio de la última pieza de la trama Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional. Según confirman varias fuentes presenciales a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, Camps le ha espetado a Correa: "Eres un mentiroso. No sé por qué dices que me has visto. Yo a ti no te ha visto nunca".

Correa, en el juicio de Gürtel: "Álvaro tenía que contactar a Paco Camps para que le diera trabajo" Camps y el empresario y líder de la trama Gürtel han podido coincidir a la salida del edificio de la Audiencia Nacional porque Correa disfruta de un permiso penitenciario que le permite acudir por su propio pie a la sala de vistas. Precisamente hoy se ha producido la declaración de Francisco Correa que, a preguntas de la Fiscal Anticorrupción, ha asegurado que sólo ha visto tres veces en su vida a Francisco Camps, ya que la relación estrecha con el jefe del Consell la mantenía Álvaro Pérez antes conocido como "El Bigotes", director de Orange Market, la sucursal valenciana de la trama Gürtel. Correa ha reconocido que coincidió con Camps en la boda de la hija de José Maria Aznar, en la boda de Álvaro Pérez y en una reunión en un hotel de Madrid. Correa, en el juicio de Gürtel: "Álvaro tenía que contactar a Paco Camps para que le diera trabajo" Esta alusión directa a Francisco Camps en su declaración es lo que habría provocado la reacción airada de Camps ante las declaraciones de Correa en la vista. Una de esas ocasiones en la que ambos coincidieron habría sido la boda de Álvaro Pérez. De hecho, la Fiscal Anticorrupción ha solicitado que se incorpore a la causa un vídeo de la boda de Pérez para demostrar la amistad que le unía con Camps. "Eres un mentiroso. Me estáis arruinando la vida. Me compadezco de vosotros y vuestra situación en la cárcel. Pero eso no significa que tengais que mentir para poder salir", aseguran fuentes conocedoras de la conversación a Levante-EMV. Sin embargo, según ha adelantado elplural.com Camps habría bajado las escaleras diciendo “es un hijo de puta” al tiempo que se encaraba con Francisco Correa y le gritaba en el hall de la Audiencia Nacional: “Eres un hijo de puta, me estáis jodiendo la vida”.