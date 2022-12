Pablo Iglesias se pronuncia sobre la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la votación de las dos enmiendas recurridas en el TC y sugiere "salir a la calle a defender la democracia", al tiempo en que reivindica el papel de Podemos como "el único partido" que pide abiertamente desobedecer la resolución judicial.

El ex vicepresidente de Gobierno y presidente del think thank de Podemos ha defendido que es una "decisión golpista" y se ha felicitado de que "los únicos" que defienden esta posición son precisamente los miembros del partido morado. En 'Hora 25' de Cadena Ser, Iglesias ha parafraseado un mensaje que llamaba a lanzarse a las calles como reacción a la decisión judicial. "Ha escrito un tuit Manuel Rivas que dice ‘si quieren imponerse con lawfare, con un golpe de estado camuflado, tendremos que salir a la calle a defender la democracia” , ha señalado el ex líder de Podemos.

El dirigente ha continuado insistiendo en que "de los partidos de Gobierno, Podemos es el único que va a plantear que hay que resistir una decisión que va contra el derecho y la democracia, porque hablamos de un desafío al Congreso de los Diputados, depositario de la soberanía popular, por parte de otros poderes del Estado". "Así es como operan los golpes modernos, en un choque institucional entre diferentes poderes", ha señalado el dirigente". "A partir de aquí si la sociedad civil defiende la democracia veremos lo que pasa", ha defendido.

Iglesias ha llamado a desobedecer la decisión del TC, y ha advertido que "en cuanto se produce un desafío como este hay que responder con altura de estado, y significa aplicar la dirección de estado". "Del mismo modo que hace tres años había que haber barrido al PP del CGPJ (...), lo que vemos ahora es que la otra parte del estado, que tiene la legitimación del Estado, le tiemblan las piernas", aseguraba, en referencia al PSOE, que hasta ahora ha abogado por acatar las normas.

Iglesias, que es una de las principales referencias en el partido morado, ha defendido que "esta noche ha podido comenzar el estado de derecho en España". El ex dirigente ha defendido que "ahora es la mayoría del Congreso de los Diputados que representa la soberanía popular la que debe recuperar el orden constitucional que se está violando". Preguntado sobre las maneras en que se puede ejercer la "resistencia", Iglesias ha adelantado que "lo primero que hay que hacer es renovar el CGPJ". Inisistía así en la petición de Podemos de eliminar mayorías cualificadas.

En este sentido, y aunque ha considerado "no hay que desvelar todas las cartas", el exvicepresidente ha asegurado que "el poder legislativo tiene que hacerse valer por muchas vías legales que permiten demostrar que es el principal poder de este país, porque si alguien puede hacer caer un Gobierno en España es el Congreso de los Diputados". En este punto, ha dicho que "mañana debería haber una reunión de todos los partidos que encarnan el Congreso para diseñar una estrategia de defensa".

Unidas Podemos censura el "golpe"

La expresión del "golpe" es común en las distintas facciones de Unidas Podemos. Ione Belarra ha calificado la decisión como un "golpe sin precedentes a la democracia". "El ala derecha del Tribunal Constitucional impide una votación democrática en la sede de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los y las demócratas somos más", ha manifestado la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Socailes.

También el portavoz parlamentario de los comuns, Jaume Asens, ha asegurado que es un "golpe consumado". En una entrevista en RNE, Asens ha defendido que la decisión del TC representa "golpe consumado contra el pueblo y la separación de poderes", por lo que España está más cerca de convertirse en "Hungría y Polonia" con una democracia "tutelada por poderes ultras que se han atrincherado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el TC".

"Este tipo de golpes silenciosos y sin armas pueden ser igual de eficaces a la hora de romper las reglas del juego democrático", ha apostillado Asens, que ha incidido en la necesidad de "sentarse" y "ver qué hacer" en este "momento delicado".