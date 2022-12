La red social Twitter ha suspendido la cuenta en la plataforma del rapero Ye, conocido anteriormente como Kanye West, después de que haya publicado una imagen de una estrella de David con una esvástica nazi en el interior, todo ello horas después de decir en un programa de un conocido conspiracionista que le gusta Hitler.

Así lo ha anunciado el propio dueño de Twitter, Elon Musk, quien ha asegurado que el músico ha violado las normal de la red social por incitación a la violencia.

"He hecho lo mejor que he podido. A pesar de eso, (Kanye West) ha vuelto a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida", ha afirmado el multimillonario en respuesta a un usuario que le había pedido que reactivara la cuenta.

"Quiero aclarar que su cuenta está siendo suspendida por incitación a la violencia, no una foto poco halagadora de mí siendo regañado por Ari", ha reiterado el magnate, haciendo alusiones a una foto en el que el multimillonario Ari Emanuel echa agua por la espalda a Musk.

La publicación de Kanye West tiene lugar horas después de que haya afirmado en una entrevista en el programa Infowars, presentado por el teórico de la conspiración estadounidense Alex Jones, que le gusta la figura de Hitler.

"De este tipo (Hitler) que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones", ha expresado.

"Hay muchas cosas que me gustan de Hitler. Muchas cosas", ha continuado Ye durante su intervención en Infowars.

Asimismo, ha explicado que "cada ser humano tiene algo de valor", "especialmente Hitler". En otra parte de la entrevista, se escucha al presentador argumentar que "la mayoría de los judíos son grandes personas", aunque está de acuerdo en que hay una "mafia judía".

"No me gusta la palabra 'maldad' al lado de (la de) los nazis", ha dicho también el rapero. "Amo a los judíos, pero también amo a los nazis", ha agregado, tras lo que Jones se ha reído, según ha recogido la revista Billboard.