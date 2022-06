El rey Juan Carlos I descendió de un jet privado en el aeropuerto de Peinador (Vigo) el 19 de mayo. Más de 650 días después de que abandonara España, el rey emérito estaba de regreso en España. Ante las puertas del aeropuerto, a la espera de ver al monarca, se agolpaban varias decenas de personas que, al paso de la comitiva, aplaudían. Estos entusiastas representan tan solo a uno de cada tres españoles que aprueban la última visita de Juan Carlos I, según el último barómetro del Gabinet d' Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para los diarios de PRENSA IBÉRICA.

La vuelta del monarca desde Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) a Sanxenxo (Pontevedra) para seguir una regata no fue bien vista entre la mayoría de la población española. Un 45,6% de los encuestados se mostraron en contra del regreso de Juan Carlos I tras su marcha de España por las polémicas en torno al origen de parte de su fortuna. Aun así, un tercio de la población no ve ningún problema en el viaje que realizó a Galicia y su posterior visita a Felipe VI en el palacio de la Zarzuela.

No obstante, lo que más sorprende no es el número de detractores o partidarios de este viaje, sino el 20% de la población que se inclina por una respuesta que, en la mayoría de los casos, resulta residual: "No sabe/No contesta". Es decir, a uno de cada cinco españoles parece no interesarse por las idas y venidas de Juan Carlos I.

El apoyo de la derecha

El respaldo a la visita del rey emérito se produce, principalmente y sin sorpresas, por los votantes de las formaciones de la derecha. Sobre todo, por los electores que apostaron por el PP en las últimas elecciones de 2019. Hasta un 76,7% ven con buenos ojos que Juan Carlos I vuelva a pisar suelo español. La cifra se sitúa, incluso, por encima de los ciudadanos que eligieron la papeleta de Vox en 2019 y que secundan al monarca, un 63,6%. A partir de ahí, los datos caen. Solo cinco de cada diez votantes de Ciudadanos ven favorablemente esta visita.

En el ala izquierda del espectro ideológico, el PSOE es quien tiene un electorado más proclive a defender el regreso del rey emérito a España, uno de cada cuatro votantes, frente a un 54,7% que lo desaprueba y un amplio 21,1% que se sitúa en el "No sabe/No contesta". Entre los electores de Unidas Podemos la cifra de respaldo desciende hasta el 7,4% y desaparece por completo entre los votantes de Más País, de ERC y de Junts. Aun así, en estas formaciones sigue existiendo cerca de un 7% que parece no darle importancia a la última visita de Juan Carlos I.