El PSC ha corroborado este lunes su 'no' al decreto que prepara el Govern para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que dispone que un 25% de las clases en Cataluña se den en castellano. Los socialistas, que sí pactaron con los independentistas y los comunes la ley que busca hacer frente a esa resolución, no están implicados en cambio en el texto que prepara la Generalitat.

Ese decreto, cuyo contenido el PSC asegura no conocer, rechazará explícitamente los porcentajes lingüísticos en las aulas. "Esta propuesta de decreto es una improvisación del Govern para esquivar la sentencia. Las sentencias se tienen que cumplir, nos gusten o no", ha afirmado la viceprimera secretaria de Organización del PSC, Lluïsa Moret.

La dirigente socialista ha añadido que el trabajo de su partido para sacar adelante una modificación legal sobre la lengua de la escuela obedecía en parte a esa voluntad de "cumplir mejor las sentencias". "Nosotros no conocemos el decreto, no se nos ha hecho llegar y no sabemos formalmente qué dice. Pero ya anunciamos que si tiene esta voluntad de esquivar o incumplir la sentencia no le daremos apoyo", ha asegurado.

Los comunes, en cambio, sí han estado negociando el decreto con el Govern durante los últimos días, aunque el portavoz de la formación en el Parlament, David Cid, no ha querido adelantar cuál será el sentido de su voto en el Parlament.

En cualquier caso, Cid ha pedido calma a la comunidad educativa después de que Vox, Cs y el PP llevasen al Consell de Garanties Estatutàries la nueva ley: "El trabajo está bien hecho. Hay que dejar trabajar al CGE con tranquilidad y cuando llegue el dictamen ponernos a trabajar y aprobar la ley", ha afirmado.