Unidas Podemos, Más País y Equo se han unido en una confluencia para concurrir a las elecciones andaluzas de este año. De este modo, fructifica el acercamiento llevado a cabo en las últimas fechas por todas estas fuerzas políticas. Eso sí, no será posible una lista única de las principales fuerzas situadas a la izquierda del PSOE porque Teresa Rodríguez se presentará al frente de Adelante Andalucía con una propuesta a la que atribuye una 'papeleta andalucista'.

En un comunicado remitido por los partidos políticos presentes en el acuerdo -Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Partido Comunista de Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz- se señala que "han acordado poner en marcha un proceso programático conjunto, crear equipos técnicos para seguir avanzando en el proceso de colaboración y trabajar por candidaturas con liderazgos sociales fruto del consenso".

"Todos los representantes han estado de acuerdo en que esa “unidad de acción” o proceso de confluencia debe ser abierto, amplio y democrático, netamente andaluz, para establecer un horizonte de esperanza y una propuesta política ilusionante y de Gobierno para la sociedad andaluza", añadieron en esta declaración de intenciones.

El acuerdo también ha sido aireado en las redes sociales por el coordinador regional de Izquierda Unida, el malagueño Toni Valero: "Andalucía lo está esperando. Es el momento de aunar esfuerzos y hacer protagonista a la gente. Ilusión y valentía para poner el Gobierno andaluz al servicio de la mayoría social e impulsar un nuevo país. Manos a la obra, con alegría y sin descanso".

Andalucía lo está esperando. Es el momento de aunar esfuerzos y hacer protagonista a la gente.



Ilusión y valentía para poner el Gobierno andaluz al servicio de la mayoría social e impulsar un nuevo país.



Manos a la obra, con alegría y sin descanso. pic.twitter.com/jSAjNkRp1j — Toni Valero🔻 (@Toni_Valero) 28 de marzo de 2022

El consenso entre todas las fuerzas implicadas ha contado con la intermediación para una 'lista amplia' de la izquierda que perseguían las voces de la sociedad civil que proceden de la plataforma encabezada por el médico y coportavoz de Marea Blanca en Andalucía Sebastián Martín Recio -histórico militante del PCE e IU que fue alcalde de Manzanilla (Huelva) y Carmona (Sevilla)- y el catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra.

Una vez que Adelante Andalucía siguió su propio camino, este colectivo siguió trabajando para un frente conjunto y sus representantes se han reunido este mismo lunes por la mañana con las cúpulas de partidos situados a la izquierda del PSOE como Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo y Andaluces Levantaos (la marca adoptada por Más País junto a las organizaciones Iniciativa del Pueblo Andaluz y Andalucía por Sí, aunque esta última aún no se ha sumado).

Aunque a la reunión se ausentó la líder andaluza de Podemos, Martina Velarde, en representación de la fuerza morada acudió el concejal en el Ayuntamiento de Málaga Nico Sguiglia. Además de los mediadores, también acudieron el propio Toni Valero, Esperanza Gómez (Más País), José Antonio Jiménez (Inicativa del Pueblo Andaluz), Mar González (Equo) o la dramaturga Pilar Távora, quien anteriormente estaba en la órbita de Teresa Rodríguez y finalmente se ha acercado a este espacio.

Según explicaron fuentes cercanas al acuerdo, ahora se empezará a construir el programa y candidaturas en las que habrá una notable presencia de candidatos independientes que no cuenten con el carnet de ninguno de los partidos firmantes. Respecto al candidato a la presidencia, la opción del coordinador regional de Izquierda Unida, el malagueño Toni Valero, sigue ahí. Aunque no es la única que se contempla. El hecho de que Valero haya sido, en los últimos tres años, uno de los líderes visibles desde la marcha de Teresa Rodríguez lo sitúa para seguir en la carretera, ya en clave electoral, en cualquier momento. Tampoco se descarta un candidato alternativo y, además, sería lógico el protagonismo de la ex de Podemos conectada con Íñigo Errejón a través de Más País Andalucía, la profesora universitaria sevillana Esperanza Gómez, y de algunos de los dirigentes actuales de Podemos en Andalucía.