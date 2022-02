Santi Vila: "Aconsejo a Puigdemont que se quede muchos años en Waterloo"

Santi Vila (Granollers, 1973), 'exconseller', enfant terrible del independentismo, ha escrito 'Vida plena, vida buena', una reivindicación del pensamiento libre que ejerce en esta entrevista que, como dice el tópico, no dejará a nadie indiferente.

¿El texto es una reivindicación del hedonismo frente al 'ideologicismo'?

De ninguna manera. Es una reivindicación de lo pragmático. Nos deberíamos conformar con dejar el mundo mejor que lo dejamos y no confiar en los que dicen que el cielo en la tierra es posible. El libro es un martillo de maximalistas, de idealistas. André Gide dice: "Acércate siempre a los que buscan la verdad, huye de los que dicen que la tienen".

¿Estamos todavía en manos de estas verdades absolutas, en Catalunya?

Cada vez menos. Se impone una agenda vinculada a la gestión, la salud y el trabajo. Esto ERC lo ha visto. No se atreve a presumir de ello pero lo practica.

¿Qué futuro tienen los maximalismos?

Nada, llamados a desaparecer. Porque todos nos hemos pillado los dedos con la sobredosis ideológica, hemos perjudicado la reputación de las instituciones, la economía. De esto huiremos. Esto es compatible con que la idea independentista es legítima, pero ha de aprender sus lecciones de todos los errores que ha cometido y le ha llevado al callejón sin salida en el que está.

¿Fue un error el cordón sanitario al PSC?

Sin duda, soy contrario a los cordones sanitarios. Democracia es votar, respetar el estado de derecho y que ello se someta siempre a los valores humanos fundamentales. Si respetas estas tres cosas, cualquier partido es una opción legítima, también Vox, o la CUP. Fue escandaloso e hipócrita hacer un cordón sanitario al PSC en el Parlament pero pactar con ellos en la Diputación de Barcelona. Era engañar a tu electorado.

¿Qué futuro le ve al discurso independentista de volver a proclamar la independencia mediante otro conflicto?

Tengo la impresión de que el votante del independentismo más apasionado solo los vota por fidelidad a los que todavía sufren. Tengo amigos independentistas que siguen votando a Junts por fidelidad pero que se avergüenzan cuando ven a Laura Borràs en la Meridiana.

¿Qué le pareció esa presencia de Borràs?

Un despropósito integral y una falta de sentido institucional inadmisible en un país civilizado.

Los más radicales afirman que el referéndum de 2017 es vigente y que algún día se reactivará la declaración de independencia...

Y los testigos de Jehová dicen no sé qué... y los que predican el Apocalipsis dicen que el fin del mundo es inminente. La religión la respeto. Una semana antes, la convocatoria del 1-O tenía el cariz de una manifestación más.

En el libro habla de cuando pudo ir a ver a Puigdemont y le pidió que se desprendiera de su entorno más radical. ¿Qué le contestó?

Él nos tiene a todos retratados: los que viven del 'procés', los que realmente se lo creen, los que lo quieren ayudar, los que se quieren aprovechar de él, los que le han llevado al exilio y han retomado su vida con normalidad. Pero también es verdad que Carles Puigdemont se autoimpone un sentido de responsabilidad, que le hace ser doblemente exigente con su figura pública. Y yo intento liberarlo de esta mochila tan pesada. No hay para tanto. Ni será el Macià del siglo XXI ni el loco de Waterloo, como algunos lo definen.

¿Cree que se quedará muchos años allí?

Es mi consejo. Que por mucho que recupere la inmunidad parlamentaria, no se fíe de las instituciones de justicia españolas porque si pone el pie en España, ya se verá donde acaba.

¿Centrem, el nuevo partido de Àngels Chacón, tiene futuro?

Una cosa es lo que pasará y otra lo que querríamos que pasara. A mí me gustaría que tuviera futuro. Capaz de pactar a izquierda y derecha, de cuadros, moderado. La experiencia histórica demuestra que acostumbra a fracasar un proyecto así.

¿Con quién se iría antes de copas, con Clara Ponsatí o con Isabel Díaz Ayuso?

Seguramente con Díaz Ayuso. Es más del siglo XXI.

Y entre Laura Borràs y Salvador Illa?

Salvador Illa sin duda. Es un hombre progresista, ilustrado, con las ideas muy bien ordenadas.

Usted ha dicho que le gustaría contribuir a un cambio en el gobierno de Barcelona. De las novias que tiene o de lo que quiere, ¿puede ir con el PSC o con Centrem?

...O a ninguna parte. Yo daría el paso si tuviera a los mejores despachos de arquitectura e ingeniería, las mejores empresas de la ciudad, las mejores instituciones culturales diciéndome 'vamos'. Necesitamos quien aglutine una energía que nos vuelva a proyectar como una ciudad que cree en valores que hemos desdibujado.

Existe un discurso de que Barcelona está en decadencia

Estoy en desacuerdo. No está en decadencia, tiene un mal gobierno sin liderazgo y sin un relato en el que la sociología de la ciudad se sienta identificada. Esto ahora es una mala versión de las ciudades más preocupada por los que no siguen que por los que han de tirar del carro. Olvidando que son los que estiran del carro los que hacen que los que no siguen puedan estar bien.

¿Que futuro le ve a Junts con Elsa Artadi?

Ninguno, hace tiempo que han renunciado a ser alternativa. Junts es un artefacto con pronóstico reservado.