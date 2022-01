El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha subrayado este jueves sobre la encuesta del CIS sobre las elecciones en Castilla y León publicada este miércoles que "no se la cree ni Pedro Sánchez" y ha pedido que se explique por qué los datos los tenía antes "el señor Pablo Iglesias, que ya no está en el Gobierno", por lo cual ha precisado que su partido exigirá una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados porque, en su opinión, "no todo vale".

Montesinos ha manifestado, a pocas horas de que se inicie la campaña electoral en Castilla y León, que la campaña del Partido Popular va ser "en positivo" y será una campaña "muy pegada" a todos los sectores, escuchando a los agricultores, a los ganaderos o a los comerciantes y "a todos", según ha afirmado ante los periodistas en una visita a Medina del Campo (Valladolid). "Vamos a estar todo el día en la calle y en eso nos diferenciamos del Partido Socialista, ya que el Partido Popular está en la calle, escuchando y explicando el proyecto de Fernández Mañueco", ha agregado. Mientras tanto, según Montesinos, Sánchez "ni está ni se le espera" o bien "viene a Castilla y León en una caravana de coches oficiales y muy rápido lo meten en un mitin, ya que seguramente la calle le pida cuentas, con las quejas de ciudadanos que están hartos". Montesinos ha aseverado que el Partido Popular quiere para Castilla y León un gobierno en solitario de Fernández Mañueco, para poder llevar a cabo "un proyecto reformista" y cree que una gran victoria del PP en Castilla y León va a ser "muy importante" de cara a un cambio de ciclo político en España, "hasta llegar a una victoria electoral de Pablo Casado que le lleve a la Moncloa", ha manifestado Montesinos. Encuestas desde "el rigor" Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido este jueves el "rigor" de las encuestas del CIS frente a otras encuestas de las que no se dice cómo están hechas ni se enseñan "sus tripas". Lastra ha respondido que ahora ha pasado lo mismo que hace dos años porque, ha asegurado, en las últimas elecciones en Castilla y León, que coincidían con muchas otras elecciones en España, las "encuestas privadas también daban ganador al PP y solamente el CIS daba ganador al PSOE y ganó el PSOE". Dicho esto, ha pedido una "reflexión" sobre la "utilización de las encuestas" y sobre lo que considera importante de éstas "que son las tripas", poniendo como ejemplo cuestiones como la transferencia de voto o el recuerdo de lo que han votado los electores. "Todas esas cosas que los sociólogos miran", ha exclamado. En este sentido, ha dicho estar sorprendida porque muchas veces lee encuestas en algunos medios de comunicación "sin conocer absolutamente nada de cómo se hizo esa encuesta". "Yo he visto encuestas que han publicado grandes medios de comunicación, en este caso hace unas semanas El País o las que publica mensualmente el CIS, y esas sí que enseñan sus tripas y nos dicen cómo se ha hecho esa encuesta", ha expuesto antes de manifestar que la gustaría que el resto de encuestadores hicieran los mismo, es decir, que enseñaran cómo se ha hecho. Lastra ha manifestado su "sorpresa" ante la polémica con Iglesias porque asegura que ella recibe el CIS a las 13:00 horas del día que se publica, es decir, a la misma hora que el resto de los partidos políticos, "cuando el Gobierno lo registra en el Congreso". Incluso ha señalado que muchas veces se entera por los medios de comunicación porque suelen ser "más rápidos" mirando los datos. En cualquier caso, considera que "lo importante es lo que dice el CIS" porque, ha asegurado, es un "organismo autónomo" que tiene al frente a "grandes profesionales y trabaja desde el rigor". Y en lo que respecta a Pablo Iglesias, ha apuntado que ya no forma parte del Gobierno, ni de la estructura de ningún partido. Investigación Pese a todo, los populares ya pidieron este miércoles que el Congreso investigue por qué el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha tenido acceso, horas antes de que se hiciera pública. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, aseguró este miércoles que demuestra que "el CIS está al servicio del PSOE y Podemos", lo que considera "un escándalo" y ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del organismo demoscópico, José Félix Tezanos. "Como venimos denunciando, todos los instrumentos del Estado están al servicio de Pedro Sánchez en vez de al servicio del interés general", ha denunciado Gamarra. También exigen al Ejecutivo que le especifique qué miembros de los partidos del Gobierno tienen acceso a los estudios del CIS antes de que se difundan. "Esto es corrupción" Esta circunstancia también provocó la denuncia de Ciudadanos. "¿Quién es Pablo Iglesias para tener los datos de una encuesta del CIS antes de que se publique? ¿Va a investigarlo el Gobierno? Es gravísimo", ha escrito en Twitter el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, para quien "este manejo de información es corrupción", por lo que ha exigido explicaciones al Ejecutivo así como "la dimisión inmediata" de Tezanos. Por este asunto también ha pedido cuentas el ex diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, ahora adscrito al Grupo Mixto del Congreso, al considerar "extremadamente grave" que una persona que no ostenta cargos públicos haya tenido acceso a los datos del CIS cuando la propia naturaleza del organismo demoscópico obliga a no usarlo "con fines partidistas". Así las cosas, Cambronero quiere que el Gobierno aclare si el exvicepresidente tiene acceso privilegiado a los estudios del CIS y, en ese caso, si también puede "manipular" los datos. "¿Cómo es posible que conozca los datos del estudio preelectoral de Castilla y León antes de su publicación?, reza otro de los interrogantes.