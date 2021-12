El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que su grupo no respaldará la reforma laboral pactada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT si no plasma la "prelación" de los convenios vascos sobre los de ámbito estatal.

"Hoy por hoy, el PNV está en el 'no'" a la reforma laboral, ha asegurado Esteban en una comparecencia ante los medios este sábado en Bilbao.

Ha indicado que el PNV entiende que hay "aspectos positivos" en el acuerdo para la reforma laboral, pero para este partido "es fundamental preservar una dinámica propia, que ya existe de facto en Euskadi, con respecto a las relaciones laborales, un marco propio".

Tras indicar que en Euskadi hay una "dinámica sindical" distinta a la del resto del Estado y que las relaciones con el empresariado también son "diferentes", el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha subrayado que su partido quiere "preservar eso", por lo que defiende la "prelación de los convenios de nivel de comunidad autónoma" sobre los de ámbito estatal.

Aitor Esteban ha destacado que el Gobierno, la patronal y los sindicatos conocen esta posición del PNV, ya que desde el principio la ha manifestado "de manera clara y rotunda".

"Probablemente quien más dificultades tenga para aceptarlo hoy por hoy sea la patronal, pero, desde luego, sin que esto esté solucionado, nosotros no vamos a apoyar la reforma", ha agregado.

"No sé con quién va a sacar el Gobierno la propuesta. Ya se verá. Pero mientras no veamos solucionado este problema, no podemos dar un apoyo a la reforma", ha incidido.