Las comunidades autónomas ultiman los dispositivos para inmunizar a los niños de entre 5 y 11 años una vez que la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) dio luz verde este jueves a que los más pequeños puedan ser inmunizados contra la covid-19 con la vacuna de Pfizer. Sin embargo, diferentes consejerías de Sanidad, consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, piden calma. Remarcan que su prioridad es ahora administrar las terceras dosis de refuerzo a personal sociosanitario, mayores de 60 años y también repescar a los no vacunados. Cuando llegue el momento, algunas apuntan a los centros de salud como los lugares idóneos para esa inmunización, algo que comparten los médicos. Pero, advierten los sanitarios, eso podría producir un nuevo colapso en el sistema al juntarse varios grupos de población. ¿Daría tiempo a vacunar a los más pequeños antes de Navidad? Sí, responden desde algunas comunidades. Mientras el ministerio de Sanidad matiza: hay que ir paso a paso.

El Comité de Medicamentos Humanos de la EMA aprobaba este jueves, en una reunión extraordinaria, la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años. Desde el Ministerio de Sanidad indican a este diario que, una vez aprobada por el organismo europeo, su aplicación en nuestro país dependerá de lo que dictamine la Ponencia de Vacunas y decida la Comisión de Salud Pública. ¿Sería posible administrar esa vacuna a los más pequeños antes de Navidad?. El departamento que dirige Carolina Darias responde que, ahora mismo, no puede afinar las fechas hasta que los organismos españoles trabajen.

Este miércoles, en rueda de prensa, la ministra aseguró que el Sistema Nacional de Salud está preparado "para cuando sea el momento", pero, matizó, la gran campaña de vacunación de los menores dependerá de las dosis que lleguen, aunque precisó que España ha hecho los deberes en ese sentido y tiene compradas dosis suficientes para inmunizar a un grupo de población de 3,2 millones de niños. Además, desde este departamento explican que la vacuna pediátrica es diferente a la de los adultos, por lo tanto, una vez aprobada, hay que esperar a su fabricación y distribución por parte de Pfizer.

Primero los más vulnerables

Además, desde Sanidad insisten: ahora lo importante es la protección de los más vulnerables -mayores de 60, personal sanitario o sociosanitario e internos en centros de personas con discapacidad-, en torno a 16 millones de personas. A ser posible, que reciban su dosis de refuerzo antes de las fiestas navideñas. Tras la reunión del Consejo Interterritorial de ayer, la ministra apremiaba a las comunidades para que aceleren la inmunización de esos colectivos.

Si los niños se vacunan ahora en los centros de salud, coincidirían con quienes reciben las dosis de refuerzo o la vacuna de la gripe, apuntan los sanitarios

Sea como sea, advierten algunos sanitarios, si los niños comienzan a vacunarse en un plazo breve, podríamos ir camino de otro colapso sanitario. Porque, si esa campaña se produce en los centros de salud, una opción que recomiendan los médicos y ya valoran en comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, los más pequeños se juntarían con los mayores que reciben la tercera dosis y, además, advierte a este diario el doctor Pedro Gorrotxategi, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que agrupa a pediatras de los centros de salud, a las personas que están recibiendo la vacunación de la gripe, ya que esta campaña no está todavía finalizada.

"El sitio ideal para la administración de vacunas siempre es el centro de salud, pero con la saturación propia que tiene en estos momentos, las autoridades sanitarias deberían también contemplar la opción de vacunar en grandes superficies como se ha hecho en la primera parte de la campaña o, sobre todo, en centros en los que haya horarios distintos a las consultas para poderlo hacer lo más rápido posible", indica Inmaculada Cuesta, enfermera experta en vacunas del Consejo General de Enfermería (CGE).

Los preparativos de las comunidades

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha hecho un tanteo entre distintas consejerías de Sanidad de otras tantas comunidades para conocer si, en caso de que esa campaña de vacunación entre los más pequeños arrancase en unas semanas, incluso antes de Navidad, estarían preparados. Sí, responden desde Madrid o Andalucía. "Más que preparados", apostillan desde la Consejería de Salud y Familias de Andalucía que, como escenarios, proponen los colegios o los centros de salud.

Es más, en esta última comunidad, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, urgía esta misma semana a vacunar contra el covid-19 a los menores de 12 años, especialmente para proteger a los mayores mientras avanza la administración de la tercera dosis que ayer se iniciaba para personal sanitario y mayores de 60 años.

En la misma línea, aunque con más calma, se ha pronunciado Madrid. La comunidad considera que podrían hacer frente a una campaña de forma inmediata. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, admitía esta misma mañana, en declaraciones a Onda Madrid y Telemadrid, que la región deberá reorganizarse para afrontar el desafío de vacunar a los que recibieron su única dosis de Pfizer, la tercera dosis al personal sanitario y sociosanitario y también a los mayores de 60 años en las próximas semanas, un millón de madrileños más.

Por lo pronto, dijo el consejero, responsables sanitarios van a reactivar los centros de vacunación masiva, los hospitales y la red de Atención Primaria para aumentar su capacidad. Además tras la recomendación de la Agencia de Salud Pública de la Unión Europea de que se ponga la tercera dosis a los mayores de 40 años, auguró “no tardando mucho se vacunará a todos los mayores de 18 años”.

En cuanto a los niños, el responsable de la Consejería de Sanidad explicó que, una vez autorizada la vacuna por la EMA hay que recibir las dosis y que los preparativos de la campaña dependerán de si esa remesa de vacunas se reciben en periodo vacacional.

Cataluña apuesta por vacunar sin cita

Desde la Comunidad Valenciana señalan a este diario que ya tienen previsto un operativo para cuando llegue el momento de inmunizar a los menores, pero no dan detalle alguno. Otras regiones, como Galicia, no responden cuando se les pregunta. Más explícito se muestra el Departamento de Salut de la Generalitat de Cataluña que, indica, por ahora se seguirá priorizando la tercera dosis en mayores de 60 y, también, se seguirá buscando a los no vacunados. Cuando sea el momento de los niños, como posibles escenarios barajan 'puntos de vacunación poblacional' como la Fira de Barcelona donde, el pasado verano, los chavales de entre 12 y 15 años podían acudir sin cita, pero siempre acompañados por un tutor legal.

En el caso de Castilla y León, se remiten a las palabras de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien este mismo jueves indicó que en este momento la prioridad es organizar la vacunación de la tercera dosis para personas entre 60 y 69 años, así como la captación de todos los no vacunados que se pueda.

Castilla-León todavía no ha decidido si, con los niños, se harán vacunaciones masivas o se hace a través de citaciones en el centro de salud

En cuanto a los niños de 5 a 11 años, prosiguen, hay que esperar a que la Ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública establezca la estrategia en España para ese grupo poblacional. A partir de ahí, indican, se decidirá si se hacen "vacunaciones masivas", que han demostrado su validez, o bien se hace a través de citaciones en el centro de salud. La organización dependerá también de la incidencia de la pandemia, advierten desde esta comunidad.

"Las enfermeras hemos demostrado durante todo el año que estamos ampliamente capacitadas para vacunar de forma masiva en tiempo récord. España es uno de los países con mejor dispositivo. Ahora, tras la autorización de la EMA, el Ministerio de Sanidad tiene que autorizar que se comience a administrar la vacuna en niños y luego hay que implantarlo en las comunidades autónomas. Conseguir una buena tasa de vacunación entre los menores depende de los dispositivos tanto logísticos como personales de cada comunidad", advierte desde el CGE la enfermera Inma Cuesta.

El centro de salud, el lugar ideal

Vacunar a los niños en los centros de salud sería lo ideal señala el pediatra Pedro Gorrotxategi porque es donde le conocen y está su enfermera, además se garantiza que no se rompa la cadena de frío. Inmunizarles en los colegios, como ya ha propuesto Andalucía, tiene una complicación añadida y es que habría que pedir autorización escrita a cada uno de los padres o tutores "Es un sitio muy bueno, pero requiere más recursos y más preparación", apunta la enfermera Inmaculada Cuesta. ¿Es necesario que sean enfermeras pediátricas quienes les administren las dosis'. "No es necesario, aunque sí sería conveniente apunta Cuesta.

En el lugar donde se les vacune convendría utilizar recursos para dispersar el miedo que puedan tener: canciones, decoración infantil, juegos...aconseja la enfermera Inmaculada Cuesta

La enfermera explica otro detalle importante: el miedo de los niños a las vacunas. "Aparte de intentar que el acto sea lo menos cruento posible, la información previa (posible efectos adversos) tiene que recaer en los padres/madres o tutores. Sí que es cierto que en el lugar donde se les vacune convendría utilizar recursos para dispersar el miedo que puedan tener. A lo mejor se pueden utilizar canciones infantiles, decoración o juegos para dispersar y controlar el dolor", aconseja.

¿Cómo es la vacuna pediátrica?

Pero, a todo esto, ¿cómo es esa vacuna que se les administrará a los niños?. Es la tercera parte de la dosis de los adultos y se administra igual, en dos pinchazos en los músculos de la parte superior del brazo, con tres semanas de diferencia, explica el doctor Gorrotxategi. "Es una vacuna que si aprueba es porque es eficaz y segura", indica el médico como mensaje a los padres.

"La vacuna es la misma para todas las edades, lo que cambia es la dosis. En adultos la proporción establecida es de 30 microgramos (ug). En niños entre 5 y 11 años es de 10ug, mientras que para menores de 5 años es de 3ug. Lo que si podemos afirmar es que con dosis menores a la de los adultos se ha visto una excelente respuesta de anticuerpos y eficacia frente al SARS CoV-2", responde a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la doctora Silvina Natalini, directora de la recién creada Unidad de Investigación de Vacunas de la Fundación de Investigación HM Hospitales, que se ubica físicamente en HM Puerta del Sur (Móstoles, Madrid), una iniciativa pionera en la sanidad privada en España.

"Los niños representan el 25% de la población mundial, por lo que, si los dejamos sin vacunas, no podríamos adquirir la inmunidad de grupo", señala la doctora Natalini

Actualmente la Unidad de Investigación de Vacunas tiene en marcha ocho ensayos clínicos, entre ellos los enfocados al desarrollo de vacunas para meningococo, Virus Respiratorio Sincitial (VRS) nuevos tratamientos antivirales para el VRS y COVID-19 en niños y embarazadas. Esta unidad ha sido elegida por Pfizer como uno de los centros para la realización el ensayo clínico de la vacuna frente a la covid-19 en población pediátrica. ¿Cuántos voluntarios han participado en el ensayo?. En el mundo miles de niños, en España centenares, responde la médico. "Los voluntarios gestionados por la Unidad de Investigación de Vacunas de HM Hospitales -en Puerta del Sur y HM Montepríncipe- han sido casi un centenar, precisa.

¿Por qué es necesario vacunar a los menores de 12 años?. La doctora Natalini es contundente: "Los niños representan el 25% de la población mundial, por lo que, si los dejamos sin vacunas, no podríamos adquirir la inmunidad de grupo. En general padecen una enfermedad leve, pero el riesgo no es 0. Además, pueden generar un nicho para las mutaciones virales".

Sólo el 30% de los medicamentos comercializados en Europa incluyen autorización pediátrica

La doctora explica que “los niños no son pequeños adultos, padecen patologías distintas y precisan tratamientos adecuados a su edad. Menos del 50% de los fármacos usados en niños han sido testados con ensayos clínicos pediátricos, de ahí la necesidad de incrementar el esfuerzo en este ámbito".