La comisión del Congreso sobre la 'operación Kitchen' ha aprobado este martes una quincena de comparecencias más, entre las que destaca la de Enrique López, el secretario de Justicia del PP y consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En ese órgano de la Cámara baja se investiga el papel que tuvieron el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el PP en la supuesta operación diseñada para entorpecer a la justicia y robar información sensible sobre la financiación de los populares que poseía el extesorero Luis Bárcenas. La comisión ha aprobado los listados propuestos por el PSOE y el PNV y volverán a convocar al excomisario José Manuel Villarejo, al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó.

Estas intervenciones se sumarán a las que se quedaron pendientes antes del verano, entre las que destacan la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y el expresidente del Gobierno y exlíder de los populares Mariano Rajoy. Al final no acudirá Pablo Casado, actual presidente del PP, a quién si querían convocar Unidas Podemos, ERC y Junts. Tampoco irán al Congreso a hablar de la 'Kitchen' ni el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán ni la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Enrique López ha sido durante algunos meses el principal representante de Casado en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un papel que después empezó a compartir con el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Según el portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, se ha convocado a López porque "puede aportar información" por su "trayectoria" y "responsabilidad orgánica en el PP". Según declaró Bárcenas, López, cuando aún era juez de la Audiencia Nacional, le pidió que se reuniera con el abogado del PP y un empresario amigo entre 2017 y 2019, cuando se decidió la apertura del juicio por la caja B del PP.

El llamamiento ha sorprendido a afectado. "Cuando comparezca ya me enteraré cuál es el motivo por el cual me han citado, en este momento lo desconozco", ha dicho. Según él, en aquel episodio que dio a conocer Bárcenas él no medió. "Solo presenté a dos personas", ha afirmado a la prensa.