El expresidente catalán Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden internacional de busca y captura por parte del Tribunal Supremo, ha sido detenido este jueves en Cerdeña por las autoridades italianas, según han confirmado a EFE fuentes de JxCat.

El expresidente de la Generalitat, que es eurodiputado, ha sido arrestado al llegar a L'Alguer, municipio de la isla de Cerdeña en donde tenía previsto participar en un acto junto a la consellera de Exteriores, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Según ha confirmado el delegado de la Generalitat en Italia, Puigdemont ha sido arrestado por agentes de paisano al llegar en avión a L'Alguer procedente de Bruselas. Puigdemont, que ha estado asistido por su abogado, Gonzalo Boye, y por un equipo de abogados italianos, viajó sin ser detenido el sábado pasado al sur de Francia, a Prats de Molló, para participar en un acto donde recibió la Medalla Carrasco i Formiguera que entrega la formación independentista Demòcrates de Catalunya.

Asimismo, fuentes del Tribunal Supremo consultadas por EFE, han señalado que, al margen de la euro-orden, existía activa una orden internacional de busca y captura contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña por los hechos del 1 de octubre

El abogado de Puigdemont ha explicado en las redes sociales que Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña, donde acudía como eurodiputado y que esta detención "es en función de la euro-orden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal y según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida". Ese día, Llarena reactivó las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de los huidos al extranjero y, desde entonces, no se han desactivado, aseguran las fuentes consultadas por EFE. Todo ello a pesar de que Llarena presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para aclarar si podía actuar o no contra Puigdemont una vez que las autoridades belgas rechazaron entregar al exconseller Lluís Puig. El TJUE admitió a trámite esa cuestión el 4 de mayo, pero aún no ha resuelto, y entre tanto, el pasado 30 de julio, el Tribunal General de la UE retiró al menos provisionalmente la inmunidad a Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCat, Antoni Comín y Clara Ponsatí.

España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el Vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima. — Gonzalo Boye (@boye_g) 23 de septiembre de 2021

"Está absolutamente tranquilo porque sabe lo que estamos haciendo, por qué fue a Italia y qué garantías le permite el derecho de la Unión", ha dicho también Boye a TV3.

Por su parte, el jefe de la oficina del expresident, Josep Lluís Alay, ha informado de que Puigdemont había ido a L'Alguer para asistir a la reunión internacional Adifolk y para reunirse con el presidente de la región autónoma de Cerdeña, así como con el Síndic de L'Alguer.

"Cuando ha llegado al aeropuerto de Alghero ha sido retenido por la policía fronteriza italiana. Mañana, a primera hora de la mañana, será puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelaciones de Sassari, que es competente para decidir la puesta en libertad o su extradición", ha informado la oficina del expresident.

Boye y un equipo de abogados italianos asisten a Puigdemont

El abogado Gonzalo Boye y un equipo de abogados italianos están asistiendo al expresidente. Así lo han explicado fuentes de Junts, y el viernes está previsto que Puigdemont pase a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sasser (Cerdeña), que es competente para decidir sobre su puesta en libertad o su posible extradición.

Cautelares al TUE

Puigdemont podrá solicitar de nuevo medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de recuperar su inmunidad como eurodiputado y parar su extradición a España.

Puigdemont recurrió el pasado mayo a la Justicia europea la decisión del Parlamento europeo de suspender su protección parlamentaria para que pudiera ser juzgado en España y el Tribunal europeo está aún examinando el recurso, aunque en julio le negó las medidas cautelares que solicitó para recuperar la inmunidad parlamentaria mientras se resolvía el caso.

El Tribunal con sede en Luxemburgo, sin embargo, avisó en el auto con el que negó las cautelares de que tal decisión se limitaba a las medidas temporales y que Puigdemont podría interponer una nueva demanda si el perjuicio alegado -su detención durante un viaje como eurodiputado-- resultara suficientemente probable.

"En la hipótesis de que, con posterioridad a este auto, el perjuicio alegado pudiera sobrevenir con probabilidad suficiente, especialmente en caso de arresto por una autoridad de un Estado miembro o de la puesta en marcha de una petición para su entrega a las autoridades españolas, podrán introducir una nueva demanda de medidas cautelares", según explicaba el auto dictado el pasado 30 de julio.

Entretanto, la Justicia belga mantiene en suspenso desde febrero de 2020 su examen de las órdenes europeas de detención y entrega que el Supremo emitió contra Puigdemont y su exconseller Toni Comín a la espera de que se resuelva la cuestión de sus inmunidades como eurodiputados de JxCAT.

El auto en el que el vicepresidente del TUE negó las cautelares a Puigdemont y reactivó la suspensión de su inmunidad recoge también el Tribunal Supremo dirigió una pregunta prejudicial al propio Tribunal europeo para aclarar si Bélgica podría rechazar la extradición de Puigdemont y Comín en base a elementos de su legislación nacional que no están previstos en la decisión marco de la euroorden.

También señala que las autoridades españoles "han indicado expresamente" que la remisión de las prejudiciales "implicaba la suspensión de las órdenes de detención nacionales e implicaba la suspensión de todos los procedimientos de ejecución de una euroorden susceptible de ser iniciada". El auto añade que las mismas autoridades españolas indicaron que "ningún tribunal de la Unión podría ejecutar las órdenes de detención europeas hasta que el Tribunal dictara sentencia".