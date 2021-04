El embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott, ha informado este jueves en Palma que su país está estudiando que los turistas británicos puedan viajar a Baleares y Canarias a partir de mayo si la incidencia del coronavirus es baja, con independencia de la situación epidemiológica del resto de España.

En rueda de prensa, Elliot ha afirmado que su gobierno ya ha recibido esta solicitud del Ejecutivo balear, que está "muy fundamentada" por el bajo nivel de contagios, la "información de calidad" sobre la evolución de la pandemia, el hecho de ser islas, contar con vuelos directos con el Reino Unido y su capacidad científica para secuenciar el virus en las islas.

El Gobierno británico ha tomado esta petición "muy en serio" y existe "coincidencia de intereses" para que los británicos puedan viajar a sus destinos de vacaciones tradicionales "cuanto antes".

En todo caso, ha subrayado, el Gobierno británico informará el próximo 17 de mayo si permite viajar al extranjero a sus ciudadanos, a qué países y en qué condiciones, como las pruebas anti-covid que deberán presentar a su regreso. En términos generales, el embajador se ha mostrado "muy optimista".

"Más no puedo decir, hemos tomado muy en serio esta propuesta; hay coincidencia de intereses para que el turismo vuelva cuanto antes", ha deseado el embajador, que ha dejado también claro que "lo último" que quiere el Gobierno británico es "abrir y luego volver a cerrar" su país.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha reunido este miércoles en Palma con el embajador del Reino Unido en España, en la primera visita oficial del diplomático a Baleares.

El embajador ha comentado que aún hay que esperar algunas semanas para conocer las decisiones que deberán adoptar su gobierno y el español sobre las condiciones para viajar al extranjero y qué pruebas deberán presentarse en cada país.

Son tiempos de "incertidumbre" ante esta crisis sanitaria mundial, ha respondido Elliot, que ha dicho que comprende las quejas de las empresas turísticas respecto a las medidas restrictivas y la campaña de verano.

En este sentido, ha comentado, la nueva "incógnita" son las nuevas variantes del virus y su resistencia a las vacunas, por lo que "lo más importante es que el turismo sea seguro".

Elliot ha agradecido el esfuerzo global que se está realizando para investigar y producir vacunas y, respecto de AstraZeneca, ha manifestado que en su país se está dispensado a toda la población.

El embajador ha reconocido que viajar será más caro por el coste de las pruebas que deberán presentar los turistas en sus destinos turísticos y al regresar a casa, aunque confía en que los precios bajen. De todos modos, ha añadido, es el "precio" para contar con un turismo "seguro".

En tono de broma, el diplomático ha iniciado la rueda de prensa reconociendo que es la primera vez que viaja a las Islas Baleares, a pesar de que es un destino elegido cada año por millones de compatriotas para descansar: "no sé por qué no he venido aquí antes, no tengo excusa, ha sido un grave error", ha dicho.

Por su parte, el portavoz y conseller de Turismo, Iago Negueruela, ha subrayado el "esfuerzo enorme" realizado por el Govern balear para contener la pandemia y prepararse para reactivar el sector turístico balear.