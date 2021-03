Ellas llevan 110 años con la igualdad de género por bandera. 110 años, alzando la voz en pro de una educación que no distinga entre sexos. Por incorporarse al mundo laboral. Por hacerse un hueco y destacar en esas profesiones que eran solo para hombres. 110 años pidiendo justicia por quienes ya no pueden defenderse. Más de un siglo luchando, desafiando al sistema y consiguiendo cada día más derechos que las reconozcan. La celebración del Día de la mujer de este año es más especial que nunca, porque homenajea a todas las mujeres que han estado en primera línea de la pandemia. Ellas representan el 70% de los trabajos en el sector sanitario y social, pero apenas ocupan un lugar en los puestos de liderazgo. 110 años después, ellas están en todas partes… pero la igualdad no acompaña siempre.