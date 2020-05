Casado dice que Sánchez deja "un erial" y Abascal ve un Gobierno "criminal"

El líder del PP, Pablo Casado, ha culpado este miércoles en el Pleno del Congreso al jefe del Ejecutivo de haber "fracasado" en la gestión de la crisis del coronavirus, dejando un "erial" y le ha advertido que solo suya es la responsabilidad. Tras apelar a la España de los balcones que se quiere levantar, le ha solicitado "cambiar el rumbo para evitar el naufragio" después de haber "sobrepasado los límites en un abuso insostenible de la excepcionalidad constitucional".

"Después de dos meses otorgándole los máximos poderes que nunca se habían dado desde la oposición al Gobierno, su balance de gestión de esta crisis es un erial. Y suya toda la responsabilidad porque no ha querido contar con nadie en ningún momento. Por eso se le recordará y la historia, al contrario de lo que decía su admirado Castro, no le absolverá", ha proclamado Casado.

En debate de la quinta prórroga del estado de alarma, Casado ha recordado que Sánchez es el presidente del Gobierno "con menos apoyo electoral de la historia de la democracia" y ha agregado que "quizá por ese delirio de grandeza reclama un estado de alarma indefinido que limita las libertades democráticas de los españoles".

Sin embargo, ha recalcado que existe un plan alternativo y ha añadido que el PP se lo ofreció hace dos semanas. Ese plan B, ha proseguido, permite "garantizar la salud sin arruinar" la economía y vulnerar las libertades.

Casado ha afirmado que la crisis del Covid-19 ha "desbordado" al Gobierno, que ha sido "siempre por detrás de los acontecimientos, tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias".

"Ahora va como pollo sin cabeza cambiando de socio y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados", ha enfatizado.

Además, ha criticado la "obsesión" de Sánchez contra Madrid en este proceso y le ha recriminado se centre en "echar la culpa a los demás" para "repartir responsabilidades", algo que, según ha dicho, su partido no va a consentir. "No podemos prorrogárselos más, sería una irresponsabilidad y no lo vamos a cometer. Hasta aquí hemos podido llegar", ha advertido.

Casado ha afirmado que el presidente del Gobierno es "inacapaz de proteger a los españoles más que con esta brutal reclusión del esatdo de alarma". "Pretende que elijamos entre usted o el caos, pero es imposible porque el caos es usted", ha aseverado, para espetarle: "Su plan ha sido un fracaso".



Condena de los escraches

Además, Casado ha condenado los escraches a dirigentes políticos como el vicepresidente Pablo Iglesias o el ministro José Luis Ábalos en sus domicilios, aunque quienes ahora los sufren los considerasen en el pasado "jarabe democrático", expresión utilizada en 2013 por el líder de Podemos.

El líder del PP ha señalado que "hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar, como la intimidación, más aún en el ámbito familiar". Y ha recordado que lo que era "jarabe democrático" ahora es denunciado por quienes los sufren y ha advertido que no se plantee responder a estos actos "desde los resortes del poder", porque sería "mas grave".



Abascal carga contra una gestión "criminal"

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llamado este miércoles a los ciudadanos a protestar contra el Gobierno, al que considera culpable de "miles" de muertos y haber provocado también la ruina de "millones" de ciudadanos con su gestión "criminal" de la crisis del coronavirus; todo ello con el apoyo de Ciudadanos, al que ha reprochado su "equidistancia" como "bisagra" de un Ejecutivo "liberticida".

"Ustedes son culpables", ha espetado Abascal a la bancada del Gobierno durante el debate en el Congreso para una nueva prórroga del estado de alarma. El líder de Vox ha comparado al Ejecutivo con un conductor que atropella a un peatón por ir mirando su agenda: "Ustedes iban conduciendo España mirando su agenda ideológica y han provocado la muerte de miles de nuestros compatriotas", ha acusado.

De hecho, Abascal ha cifrado los fallecidos en 50.000, frente a los 27.000 que apuntan las cifras oficiales, y ha asegurado que el Gobierno podría haber evitado muchas de estas muertes si hubiera reaccionado a tiempo.



Echenique, a Casado: "Vota por el contagio masivo"

Por otro lado, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este miércoles que habría "decenas de miles de muertos adicionales" si Pablo Casado hubiera gobernado en España con el modelo de la presidenta madrileña y le ha espetado que votará por el "contagio masivo y el rebrote seguro a grito de libertad".

En su intervención en el pleno del Congreso que debate este miércoles la prórroga del estado de alarma por otros 15 días, Echenique ha cuestionado que el líder del PP haya elegido como su ejemplo a seguir a Isabel Díaz Ayuso, cuando la Comunidad de Madrid -ha dicho- "tiene los peores indicadores epidemiológicos de toda España".

Echenique ha hecho un repaso a las polémicas en que se ha visto envuelta Ayuso y ha dicho que si Casado hubiese gobernado en España, quizás todos los niños habrían comido pizza o se habrían jaleado las manifestaciones en las calles contra el Gobierno, en pleno estado de alarma.

"Y el olor a corrupción no estaría emanando de la Puerta del Sol sino desde la Moncloa", ha añadido Echenique tras hacer referencia al apartamento de lujo en el que la presidenta madrileña pasa el confinamiento, propiedad del empresario Kike Sarasola.

Echenique considera que ya se sabe cómo habría actuado Casado si hubiese estado en el Gobierno en lugar de Unidas Podemos y el PSOE y -ha reseñado- "da pánico con solamente imaginarlo", porque, en lugar de elegir como modelo a sus presidentes en Castilla y León o en Andalucía, el líder del PP se ha fijado en la gestión de Ayuso.

"Si quitamos a la Comunidad de Madrid, los datos epidemiológicos de España mejoran bastante", ha incidido Echenique, que ha sacado pecho de la gestión del Gobierno. "Estamos mal, pero menos mal que estamos", ha repetido durante su intervención.

Echenique cree que Casado "habría retrasado el confinamiento por presiones empresariales, jamás habría decretado el cierre de la actividad no esencial" con lo que tendríamos decenas de muertos adicionales.

"Va a votar por el desconfinamiento total el domingo, el contagio masivo y el rebrote seguro a grito de libertad", ha lamentado el portavoz de Unidas Podemos.