Echenique sitúa a Maestre y a los otros cinco ediles "fuera de Podemos"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, da por hecho que Rita Maestre y otros cinco ediles madrileños ya no son de Podemos, al haber decidido saltarse las primarias del partido para continuar junto a Manuela Carmena en la nueva plataforma con la que concurrirá a los comicios.

"Los concejales del Ayuntamiento de Madrid que representen a Podemos cuando la papeleta municipal se presente serán los que han pasado por primarias", ha afirmado hoy Echenique.

Sin embargo, preguntado si los seis ediles serán expulsado de Podemos, Echenique ha advertido de que la ejecutiva estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera. "Cada persona se coloca a sí misma donde quiere estar", ha precisado.

Rita Maestre y los ediles José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Francisco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz -todos del Gobierno de Ahora Madrid- se han apartado del proceso de primarias de Podemos al comprobar que la lista propuesta por el secretario general, Julio Rodríguez, "relegaba" a los últimos puestos a varios de los ediles con los que Carmena quiere contar.

En concreto, esta lista, a la que ha tenido acceso Efe, llevaba hasta el puesto 11 al actual delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño y al 12 a Esther Gómez, edil de Chamberí y la más votada al consejo ciudadano. De haber aceptado estas condiciones, se estaría "forzando" a la alcaldesa a incluir en su lista a 12 miembros de Podemos para que estuvieran sus concejales, explican a Efe desde el entorno de estos ediles.

Los seis ediles han defendido que formarán parte del proceso de participación "global" de la nueva plataforma de Carmena que quiere huir de las cuotas de los partidos, como hoy ha subrayado la propia regidora desde Berlín. Por el momento está por definir el proceso, que será innovador según los ediles Nacho Murgui y Pablo Soto.

"Estoy con Podemos y estoy con Manuela. Por eso los 6 concejales nos presentaremos a las primarias de la candidatura unitaria, plural y abierta con la que volveremos a hacer a Carmena alcaldesa de Madrid en mayo de 2019", ha escrito en Twitter Rita Maestre, principal cara visible de Podemos en el Consistorio y responsable de la campaña que llevó a Carmena a la Alcaldía.

También en esa red social, García Castaño ha asegurado que "habrá primarias y habrá confluencia". "Somos parte del Podemos que lleva años trabajando codo con codo con Manuela Carmena y lo seguiremos haciendo", han señalado además estos ediles en un escrito remitido a EFE.

En cambio, para el secretario de Organización de Podemos las primarias forman parte no solo del reglamento del partido sino de su "ADN democrático". Los concejales de Podemos "deben ser elegidos por los inscritos en unas primarias", ha subrayado Echenique y ha recalcado que "así ha sido siempre" y que "no hay que dar pasos atrás".

"Estos compañeros decidieron no participar en las primarias de Podemos, por lo que los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid serán otras personas", ha concluido el dirigente morado, quien, no obstante, ha indicado que, aunque el plazo para presentarse acabó ayer, puede haber "subsanaciones de última hora".

Tras las declaraciones de Echenique, el exJemad Julio Rodríguez ha cancelado la presentación de su candidatura prevista para esta tarde y en un comunicado ha asegurado que en "los próximos días" enviará toda la información sobre la candidatura Unidas por Madrid.

Desde Berlín la alcaldesa Manuela Carmena ha apoyado a sus seis concejales, con quien dice encontrarse "muy cómoda" y ha añadido que cree "que forman parte de la continuación del proyecto", una plataforma que se presentará "dentro de una o dos semanas".

La regidora ha subrayado que su idea es que no sea una lista de partidos. "Que sí sea por supuesto con afiliaciones a los partidos políticos pero no un acuerdo entre partidos para que no tengamos que andar con estas cosas, que yo creo que no son positivas, de las cuotas y de los acuerdos internos de partidos", ha detallado.

Esta decisión no pone en peligro por el momento la confluencia entre Carmena y Podemos. La ejecutiva de la formación no tiene "ningún problema" con los seis ediles, que han hecho un buen trabajo y si Carmena quiere volver a contar con ellos, le parece bien, pero que tendrá que ser "por otra vía", ha explicado Echenique.