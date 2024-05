La estación de autobuses de Murcia se ha convertido en "un núcleo de delincuencia diaria", según Antelo

La situación de los vigilantes de seguridad en la estación de autobuses de San Andrés sigue siendo “dantesca”. Así de contundente se ha mostrado este miércoles el vicepresidente regional y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, que ha visitado las instalaciones y se ha reunido con algunos de los representantes sindicales de estos trabajadores. “Hemos visto agresiones y cómo a una mujer la han agredido hasta en cinco ocasiones y la han intentado violar entre siete personas”, ha señalado el consejero. Según Antelo no es posible ni razonable que sólo haya un vigilante por turno cuando llegan autobuses a la estación con "172 inmigrantes ilegales". “Hace poco llegó un autobús lleno de menas que fueron soltados sin ningún tipo de control o seguridad y nada más bajar se han agredido y han cometido algunos robos”, indica Antelo, que sostiene que todos los días, "sin excepción" se cometen "todo tipo de delitos en esta estación".

El vicepresidente reprocha que el Ayuntamiento que esté mirando hacia otro lado, “cuando esta estación le pertenece”. Según Antelo, "no es tolerable que este lugar sea un núcleo de delincuencia diaria y, lo que es peor, que todo el mundo lo sepa y no se haga nada". En este sentido, ha advertido que trasladará al Ejecutivo popular en Murcia todas las demandas de los vigilantes de seguridad y que revisará los contratos de cesión. "La Consejería de Fomento hizo un contrato de cesión de estas instalaciones al Ayuntamiento para que fueran ellos los que se responsabilizara de la seguridad y del mantenimiento de esta instalación", ha recordado.

Carmen Caballero y José Antonio López, de Solidaridad, junto al vicepresidente regional, José Ángel Antelo / L.O.

Por otro lado, ha anunciado que el Gobierno regional "va a duplicar la cantidad que se otorga en materia de seguridad a los ayuntamientos, 19 millones de euros, para que se impliquen sin excusas, para que se pongan los efectivos necesarios para garantizar la seguridad". Se trata, asegura, de la mayor inversión de la historia en seguridad y emergencias, por lo que considera que el compromiso del Ejecutivo regional en este asunto es "incuestionable".

Antelo también ha insistido en que resulta necesario que los vigilantes de seguridad obtengan el carácter de agentes de la autoridad. "Hay que otorgarles ya el cargo de autoridad. No es razonable que tanto la Delegación del Gobierno como el Ayuntamiento de Murcia sigan de brazos cruzados", afirma.

El Ayuntamiento pide que la comisaría de San Andres abra las 24 horas

Sin embargo, el Ayuntamiento de Murcia han desmentido categoricamente las afirmaciones del vicepresidente regional. Fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige el edil Fulgencio Perona, aseguran que la presencia policial en San Andrés "es constante". Además, estas fuentes recuerdan que el Ayuntamiento ha pedido a la Delegación del Gobierno que la comisaría de San Andrés esté abierta las 24 horas, pero de momento no ha obtenido ninguna respuesta.

Por su parte, la delegada del sindicato Solidaridad, Carmen Caballero, asegura que la mujer que ha sufrido ya cinco palizas y un intento de violación grupal se encuentra de baja, con tratamiento psicológico "y con mucho miedo de venir". Además, señala que hace unos días, una mujer mayor, de 78 años, fue también víctima de agresiones sexuales. Asegura que siempre ha habido robos y agresiones en la zona, pero que en los últimos meses han aumentado el número y la gravedad de los delitos. Según Caballero, una de las medidas que se tiene que aprobar cuanto antes es que haya más personal. "Solamente hay un vigilante por turno para tanta agresión y delincuencia que hay", sostiene la delegada sindical, que también lamenta la escasa presencia policial en la zona. "Solo aparecen si les llamas, pero hay veces que no llegan o tardan casi una hora en llegar, porque están movilizados en otro asunto; faltan policías".

El consejero de Emergencias, José Ángel Antelo, visita la estación de San Andrés / L.O.

El delegado de Seguridad Privada del sindicato Solidaridad, José Antonio López, añadió además que se está obligando a los trabajadores de este sector a "saltarse la ley" y acometer acciones que no les corresponden. "Por ejemplo, quieren que hagan trabajos relacionados con temas de descarga de combustibles y repostaje de autobuses", denuncia este delegado, que afirma que muchos vigilantes han terminado "en la calle" por denunciar estos hechos. "Yo mismo he sufrido presiones muy fuertes por decir la verdad y por querer hacer que se cumpla la ley", ha subrayado.

"Los vigilantes son héroes silenciados"

Sobre las agresiones añadió que los vigilantes no tienen los suficientes medios para repeler los ataques que sufren. "A veces nos tenemos que enfrentar a grupos de cuatro o cinco personas y corre peligro nuestro integridad física e incluso nuestra vida". Sostiene que la estación de autobuses debería ser declarada como una "infraestructura crítica" y por tanto, según la legislación vigente, ser obligatorio contar con un plan de seguridad y dotar a los vigilantes de armas de fuego.

Relata indignado este delegado que hace unos días se vio obligado a expulsar de la estación a un delincuente habitual de la zona "y me llevé una docena de puñetazos en la cara, me partió el labio, la nariz, pero después fue a mí a quien leyeron sus derechos, al que detuvieron y pusieron a disposición judicial; no me parece lógico que un auxiliar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que velamos por la ley y los ciudadanos, tengamos estas tensiones y este poco apoyo". Además, añade que hace un año le intentaron apuñalar hasta en tres ocasiones. "Por eso llevamos chalecos con placas metálicas, que por cierto, los tenemos que costear nosotros, no la empresa". "Los vigilantes se juegan la vida en muchas ocasiones, son héroes silenciados y nadie se ha preocupado por defenderlos", sentencia.

Al igual que Antelo y Carmen Caballero, lamenta que las administraciones competentes: Ayuntamiento y Delegación del Gobierno (con competencia en seguridad privada a través del Ministerio de Interior) hayan hecho "dejación de funciones".