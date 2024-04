Josefina Lozano: "Siempre he buscado una educación más inclusiva e intercultural"

Recientemente ha sido nombrada catedrática de Didáctica y Organización Escolar por la UMU. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con la misma ilusión con la que comencé en 1994 siendo profesora asociada de la Facultad de Educación, pero con la satisfacción del reconocimiento profesional a la labor educativa realizada a lo largo de estos 30 años dedicados a la docencia e investigación. En la actualidad, coordino el Grupo de investigación, Comunicación, Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, que pertenece al Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Desde su creación en 2007, lo integran docentes investigadores y colaboradores que desarrollan su actividad en diferentes ámbitos interdisciplinares de investigación, referidos a los aspectos educativos de la comunicación y la educación en la diversidad, en contextos multiculturales, desde una visión amplia e integrada en los procesos innovadores que se desarrolla para la mejora de la educación.

¿Cómo ha sido su experiencia profesional hasta ahora en la institución académica?

Muy positiva en la medida que he tenido la suerte de trabajar en lo que más me gustaba, que siempre ha sido la educación. Yo comencé como maestra funcionaria de Educación General Básica en 1979, y la experiencia vivida antes de llegar a la universidad me ha servido para demostrar con ejemplos al alumnado, en mis clases universitarias, cómo realizar los cambios pertinentes en la escuela, pensando siempre cuando ellos llegaran a ser docentes en el futuro, para lograr que los niños y niñas aprendan cada día más y mejor.

¿Por qué decidió dedicar su carrera a la pedagogía, concretamente a la educación inclusiva, intercultural y la atención a la diversidad?

Porque siempre he pensado en aquel alumnado más desfavorecido, vulnerable y con dificultades para acceder al nivel de aquellos con otra situación familiar y social más normalizada. Además, la vida me presentó la posibilidad de trabajar como maestra, agente del programa de Educación Compensatoria de la Consejería de Educación desde 1983 hasta 1994, lo que sin duda me facilitó vivir escenarios con chicos y chicas en aulas ocupacionales con niveles curriculares fuera de la norma, que presentaban muchas dificultades familiares y que necesitaban que el sistema educativo le proporcionara una ayuda extra para seguir, estimular y compensar los desniveles con los que accedían todos los días a la escuela.

«Pienso en aquel alumnado más desfavorecido, vulnerable y con dificultades para acceder al nivel de aquellos con otra situación familiar y social más normalizada»

Ese enfoque marcó mi trayectoria profesional tanto fuera como dentro de la universidad. Más tarde, y en mi etapa como docente universitaria, siempre he estado investigando cómo unir las demandas de la sociedad, de los centros educativos de la Región, con la universidad, buscando una educación más inclusiva e intercultural que acogiera a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

¿Goza la educación española de ese carácter inclusivo tan necesario para garantizar la igualdad de oportunidades hacia el alumnado con necesidades específicas?

Hay que reconocer el avance de la educación española hacia la inclusión, pues hemos pasado de no tener integrado al alumnado con necesidades educativas especiales a incorporarlo en los centros ordinarios, pero también hay que diferenciar la integración, es decir, que el alumnado de los centros específicos fuese escolarizado en centros ordinarios, a la inclusión educativa, donde lo que se pretende es que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades y pueda aprender a través de un currículo flexible que facilite las opciones acordes a las características de cada cual. Esto conlleva la necesidad de orientar y guiar al docente a realizar cambios metodológicos y organizativos en los centros educativos, que en ocasiones supone eliminar muchas barreras y dificultades, entre las que encontramos la falta de formación, para utilizar medidas ordinarias y específicas a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se plantee salir de la uniformidad de un currículo para todo el alumnado del aula.

También el trabajo cooperativo desde un proyecto común entre toda la comunidad educativa, donde la familia y los agentes externos puedan colaborar en grupos interactivos que faciliten la presencia de una persona mayor en los pequeños grupos de trabajo en los que se puede dividir la clase, y que facilitan el aprendizaje de todo el alumnado con o sin necesidad específica de apoyo educativo. Además, esto supone la vinculación de la escuela con el entorno, donde a través de un proyecto común se ha de tener en cuenta no solo las capacidades personales del alumnado, sino los referentes culturales del mismo.

¿Cómo pueden las nuevas tecnologías ayudarnos a conseguir esta inclusión real y efectiva?

De cara a la formación docente, las TIC se utilizan como un recurso imprescindible en el avance del aprendizaje de todo alumnado. Para ello, no solo tenemos que pensar en los recursos disponibles en el centro educativo, sino también en la disponibilidad y preparación del profesorado para llevarlos a cabo. Lo importante no son los recursos, sino cómo cambiamos la metodología de aprendizaje con ellos. Un ejemplo lo tenemos con la utilización de la website ‘http://aprendecontachin.um.es’, cuyo formato digital y su orientación dada a docentes y familiares facilita que el alumno/hijo pueda trabajar solo y/o acompañado y tener un registro de los avances en cualquier momento por parte de ellos. Este recurso dirigido a alumnado con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y otras discapacidades para favorecer el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, que está teniendo una gran acogida en la comunidad educativa, se ha realizado desde las sugerencias de docentes y familias de este alumnado con TEA en seminarios de formación en centros.