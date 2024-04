El Ayuntamiento de Murcia se da un plazo de 18 meses para el Avance del PGOU

La actualización del Plan General de Ordenación Urbana es un imperativo legal que aparece en el propio instrumento que está vigente en la actualidad, que marca su propio límite temporal en el año 2025, o bien cuando el municipio alcance los 500.000 habitantes, algo que está a punto de suceder.

Cabe recordar que durante la legislatura anterior, el Gobierno del alcalde socialista José Antonio Serrano intentó iniciar este proceso en varias ocasiones, pero se encontró con la falta de apoyos en el Pleno municipal (por parte de Vox y PP), por lo que optó por un decreto de Alcaldía con el que se creó una Oficina Municipal de Revisión del Plan General. Poco después llegarían las elecciones y el cambio en el color político de la Glorieta, y todo esos planes quedaron en papel mojado.

Ahora, con el Ejecutivo del PP al frente, se va a dar próximamente un primer paso clave llevando este año el inicio de los trabajos del PGOU a la Junta de Gobierno, en una fecha que está todavía por determinar.

Desde el departamento que dirige el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, advierten que la revisión del Plan General se realizará con medios propios del Ayuntamiento, aprovechando asimismo el trabajo ya realizado en el diagnóstico previo que iniciamos en 2016 y 2018 a través de dos convenios con la UPCT, el cual marcó las fortalezas y debilidades del crecimiento del suelo urbano en estos 20 años de vigencia de actual PGOU, en los que la capital regional ha aumentado su población en más de 100.000 habitantes.

Desde el Ayuntamiento aseguran que el objetivo «es poder contar con un Avance en el plazo de 18 meses», una vez que la Junta de Gobierno marque el inicio de la revisión. Pero esto será sólo el primer paso de una larga travesía que se extenderá durante varios años. A la presentación del Avance le seguirá un sinfín de trámites, por lo que el Ayuntamiento advierte que se trata de un proyecto que abarcará varios mandatos.

Modernizar el planeamiento

El planteamiento del equipo de Gobierno de José Ballesta no es llevar a cabo «una revolución en la planificación general urbana», sino realizar una «modernización» del Plan General para adaptarlo «a la nueva realidad del municipio de Murcia, que evidentemente ha cambiado en los últimos 25 años».

Según fuentes municipales, las principales áreas a revisar son la oferta de suelo para la actividad económica; desarrollar las grandes bolsas de suelos urbanizables que no estén ya sectorizados que se corresponden a las demandas del nuevo escenario económico; y la creación de un nuevo catálogo de elementos patrimoniales, tanto privados como públicos, con distintos grados de protección.

También se deben recoger actuaciones para las futuras infraestructuras verdes con regeneración urbana donde se necesite; planes especiales para la huerta con el objetivo de que conviva la producción con la construcción controlada de viviendas; y ver las dotaciones que puedan necesitar los núcleos urbanos de las pedanías.

Precisamente, la proliferación descontrolada de construcciones ilegales en terrenos protegidos de la huerta murciana ha sido una de las cuestiones que más han denunciado, en las últimas semanas, colectivos conservacionistas de Murcia. La ampliación y creación de nuevos polos industriales es otra demanda del sector empresarial que se estudiará.

La tramitación del PGOU incluye una fase de avance, y dos trámites de aprobación municipal posterior, inicial y provisional, con sendos trámites de información pública previos. La aprobación definitiva se concede por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuya responsabilidad con el Plan sometido a su consideración, es según la jurisprudencia establecida, de control de legalidad, y de «analizar el ajuste de la ordenación propuesta a los intereses supramunicipales, y en su caso, de existir, a la ordenación territorial, de mayor rango».

Arco Norte y Joven Futura, las próximas modificaciones de un Plan General flexible

Que el Plan General de Ordenación Urbana no se haya actualizado en los últimos 20 años, no significa que haya permanecido inmutable. De hecho las modificaciones puntuales son algo frecuente a lo largo de cada legislatura, no así la estructurales, que requieren la supervisión de la Comunidad Autónoma. Así ocurre con la que se va a realizar para incluir el Arco Norte, la conexión viaria estatal que realizará el Gobierno de España y que atraviesa varios municipios murcianos y que circula por terrenos clasificados como urbanizables y no urbanizables, y terrenos de los malogrados convenios de la zona norte.

Otra modificación del Plan General prevista es la que tiene que hacerse para sacar del limbo legal a Joven Futura que desde 2016 sufre el bloqueo por la anulación del plan parcial en esta zona porque no contaba con un informe de la CHS sobre los recursos hídricos.

El pasado mes de noviembre, la Comisión de Urbanismo aprobó por unanimidad, sacar a información pública la modificación del PGOU, que permitirá dar seguridad jurídica a las viviendas de esta urbanización y continuar con el desarrollo urbanístico de la zona, con la construcción de hasta mil viviendas protegidas más, zonas verdes, consultorios y centros educativos.