El Centro de Mayores de Los Dolores se defiende: "Nunca hemos discriminado a nadie"

La Junta Directiva del Centro Social de Mayores de Los Dolores se puso ayer en contacto con esta Redacción para aclarar que la mujer que les ha denunciado por vetarla como socia debido a su displasia ósea, Ana María García, sólo se personó una vez en el centro y no pudo ser admitida porque se encontraban en un periodo preelectoral para elegir a los miembros de la Junta Directiva. Tal y como marcan sus estatutos, durante ese intervalo no se admiten nuevos socios. Aseguran que no tendrán ningún problema en admitirla como ‘socia amiga’ si vuelve a solicitarlo.

En un primer momento, se dijo que la denunciante entró al centro profiriendo insultos, pero se debió a una confusión con la identidad de la mujer.

Tanto el presidente del centro, Antonio Hernández, como la tesorera, Bienvenida Meroño, insistieron en desmentir las acusaciones de Ana María García, quien ha asegurado que cuando pidió ingresar en el centro le dijeron, «a mala fe», que debería «ser capaz de poder limpiar los aseos o colgar guirnaldas navideñas en el techo».

La dirección del centro niega que en algún momento se le dijera a la mujer nada relacionado con la colocación de guirnaldas en el techo o la limpieza de los aseos. Sostienen que tan sólo se le explicó que estaban inmersos en un proceso para elegir a la nueva Junta y que por ese motivo no se pudo tramitar la solicitud. «Ni siquiera le tomanos sus datos personales por eso», explica a esta Redacción la tesorera del centro, que quiere dejar bien claro que el Centro de Mayores de Los Dolores nunca ha discriminado a nadie, y que son muchos los socios que presentan algún tipo de discapacidad.

Sobre las acusaciones de Ana María García, los miembros de la Junta están convencidos de que se deben a que ha sido utilizada por un grupo de personas que formaron una candidatura alternativa en el proceso electoral, que estarían actuando por puro resentimiento tras perder las elecciones.